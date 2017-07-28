Депутат от «Единой России» заявил, что война в Сирии важнее повышения зарплат депутатов
Депутат Госдумы Игорь Сухарев, комментируя расходы федерального бюджета на антитеррористическую операцию в Сирии, заявил, что эта военная операция «важнее, чем повышение зарплат врачам»
Депутат Госдумы Игорь Сухарев, комментируя расходы федерального бюджета на антитеррористическую операцию в Сирии, заявил, что эта военная операция «важнее, чем повышение зарплат врачам». Такое заявление депутат от «Единой России» сделал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Депутат считает нелогичным каждый год выделять огромные деньги на медицину. «Да, не хватает автомобилей, да не хватает людей, которые работают на этой скорой помощи, да - это очень тяжкий труд.(...) Сирия нам, наверное, нужнее сегодня, чем заработные платы. Но мы должны понимать, зачем мы ведем войну в Сирии, зачем нам Средиземное море, то есть какие угрозы таят корабли, которые могут зайти в Средиземное море, имея крылатые ракеты. Выбрал Сирию - да простят меня врачи», - заявил единоросс Игорь Сухарев.
Ранее эксперты партии «Яблоко» подсчитали, что российский бюджет потратил на военную операцию в Сирии 140 млрд рублей. Только на вылеты авиации Россия потратила от 90 до 117 млрд рублей, а на пуски 71 крылатой ракеты «Калибр» - от 3,5 до 6,3 млрд рублей.