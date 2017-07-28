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Как не попасть на счетчик
ГИБДД
Иван Буранов
Коммерсантъ
28 июля 14:21

Аудиторы проверили арифметику ГИБДД

Счетная палата нашла нарушения в деятельности Госавтоинспекции

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Счетная палата (СП) выявила серьезные недостатки в работе Госавтоинспекции. Аудиторы указывают на сотни тысяч «ошибочных» штрафных постановлений в адрес водителей, которые были впоследствии отменены судами. Кроме того, ГИБДД с нарушениями передает данные в Федеральное казначейство, в результате часть граждан не успевает воспользоваться 50-процентной скидкой при оплате штрафных постановлений. Претензии предъявлены и платежным системам «Яндекс.Деньги», Qiwi и другим: те, по мнению СП, неправильно оформляли платежи от граждан, желавших закрыть долг перед Госавтоинспекцией.

СП представила результаты проверки в 2015–2016 годах деятельности ГИБДД, Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и кредитных организаций. Проверялась система назначения и оплаты штрафов за нарушения ПДД.

По данным СП, штрафы принесли в бюджет в 2016 году 62,8 млрд руб., 40% из этой суммы — штрафы ГИБДД. В 2015–2016 годах Госавтоинспекция вынесла 162,4 млн штрафных постановлений на сумму 146,9 млрд руб., из них исполнено 73% (на 118 млрд руб.).

Аудиторы выявили ряд нарушений, которые потенциально могут привести к нарушению прав граждан. Так, фиксируется «значительное количество ошибочно принимаемых решений о привлечении к ответственности за нарушение ПДД», большая часть из них — по материалам с автоматических камер. В 2015–2016 годах из 162,4 млн постановлений гражданами было обжаловано 744,5 тыс., из которых большая часть — 588,4 тыс.— отменены судами.

Претензии вызвал и механизм передачи данных из ГИБДД другим органам власти. Напомним, на оплату штрафа отводится 70 дней, после чего материалы направляются в ФССП для возбуждения исполнительного производства. Если водитель оплатил штраф в срок, информация должна поступить в систему казначейства ГИС ГМП, оттуда — в ГИБДД, после чего штраф числится оплаченным. В течение 20 дней со дня вынесения постановления штраф можно оплатить с 50-процентной скидкой. Аудиторы говорят, что по факту срок пользования дисконтом «необоснованно сокращается»: из норм приказа МВД №836 следует, что информация из ГИБДД в ГИС ГМП поступает не сразу после вынесения постановления, а в течение десяти дней. При этом аудиторы считают, что эффект от введения самой скидки неочевиден: рост числа вынесенных постановлений в 2016 году опережает рост числа граждан, оплативших их добровольно (11,8% против 4,8%). В итоге доля граждан, оплативших штрафы добровольно, сократилась за год с 75,6% до 70,8%.

Со «значительными задержками» происходит и передача данных в ФССП, указывают аудиторы: КоАП обязывает Госавтоинспекцию в течение десяти дней (после окончания 70-дневного срока) направлять материалы приставам. В 2016 году из 21,8 млн постановлений 75% были переданы с нарушением срока, приводит данные СП.

Часть претензий СП адресовала «кредитным организациям»: выявлены «массовые факты невнесения сведений об оплате штрафов» в ГИС ГМП, допущенные 275 компаниями, включая «Яндекс.Деньги», «QIWI Банк», «Монета.ру». Претензии предъявлены и самой ФССП. Так, в частности, указывают аудиторы, в ходе проверки зафиксированы случаи возбуждения исполнительного производства по материалам из ГИБДД, когда были все основания вынести отказ.

В пресс-службе ФССП на запрос издания пояснили, что действительно были случаи, когда возбуждалось производство по уже оплаченным постановлениям ГИБДД, но связано это было с тем, что кредитные организации не передавали данные об оплате в ГИС ГМП. «Количество таких фактов в последнее время минимизировано»,— отметили в ФССП, заметив, что с августа 2017 года планируется проводить еженедельную дополнительную проверку оплаты начислений.

«Система проведения бюджетных платежей в “Яндекс.Деньгах” устроена так, что если сервис не получает от ГИС ГМП явного подтверждения, что данные о платеже поступили в систему, деньги возвращаются плательщику в полном объеме,— заявили в пресс-службе “Яндекс.Денег”.— Ситуация, при которой пользователь оплатил штраф, а в ГИС ГМП информация не поступила, технически невозможна». «Добровольно оплаченные, в том числе досрочно, штрафы разгружают службу судебных приставов и, как следствие, экономят бюджет, прямые и косвенные затраты, идущие на взыскание»,— считает автор закона о скидке депутат Вячеслав Лысаков.

“Ъ” направил официальный запрос по поводу сложившейся ситуации в МВД, однако ответа не получил. «Данные, на которые упирает Счетная палата,— по большому счету игра цифрами: абсолютное число граждан, воспользовавшихся скидкой, в любом случае серьезно увеличилось»,— пояснил  источник, знакомый с ситуацией. Он говорит, что задержки при передаче данных в ГИС ГМП нет, она происходит в течение суток после вынесения постановления. СП же ссылается «на нормы внутренней бухгалтерской инструкции — достаточно формального документа, который почти не имеет отношения к реальному положению дел». Что касается ситуации с ошибочными штрафами, то, говорит источник, речь не идет о массовых ошибках. «Значительная часть обжалований — это те случаи, когда штраф пришел владельцу автомобиля, а за рулем был другой человек,— говорит он.— Собственник машины в соответствии с КоАП постановление обжаловал, и в отношении реального нарушителя было вынесено новое постановление». В системе обмена информацией с приставами, говорит собеседник издания, несколько лет назад действительно наблюдались проблемы, но «сейчас все недочеты устранены».

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