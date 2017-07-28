Сайт службы судебных приставов прекратил работу из-за неоплаченного домена
Сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России недоступен для пользователей, желающих получить информацию о работе ведомства и узнать о своих задолженностях. При заходе на сайт fssprus.ru появляется сообщение о том, что срок регистрации домена закончился
Фото: Nsk.dk.ru
Сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России недоступен для пользователей, желающих получить информацию о работе ведомства и узнать о своих задолженностях. При заходе на сайт fssprus.ru появляется сообщение о том, что срок регистрации домена закончился.
Судя по всему, сайт ФССП не работает из-за неуплаты домена. До 28 августа домен продолжит принадлежать службе, но если до этого срока домен не будет оплачен, то его сможет выкупить любой желающий.
В ведомстве обещают восстановить работу сайта в самое ближайшее время, сообщает Znak.com.