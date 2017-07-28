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Общество
28 июля 00:28

Расходы московского бюджета на программу «Моя улица» достигли рекордных 42 млрд рублей

Московские власти потратят на реализацию программы по благоустройству городских улиц рекордные 42 млрд рублей. Именно на такую сумму столичные чиновники разместили государственные заказы рамках программы «Моя улица»

Фото: M24.ru

Московские власти потратят на реализацию программы по благоустройству городских улиц рекордные 42 млрд рублей. Именно на такую сумму столичные чиновники разместили государственные заказы рамках программы «Моя улица».

На сегодняшний день мэрия Москвы уже заключила 70 контрактов на сумму в 33,5 млрд рублей. Это контракты на проектирование, строительные работы и поставку гранита.

По контрактам на 8,6 млрд рублей поставщики еще не выбраны.

В текущем году столичные власти уже потратили 11 млрд рублей на замену асфальта и тротуара, ремонт фасадов и канализации, высадку деревьев, установку новых фонарей, оборудование велопарковок и другие работы.

9,6 млрд рублей власти потратят на закупку гранита, 2,8 млрд рублей - на озеленение и еще 828 млн рублей - на ремонт ливневой канализации, сообщает РБК.

В 2015 и 2016 годах по программе благоустройства были отремонтированы 100 столичный улиц. В этом году планируется благоустроить 80 улиц. В 2016 году власти Москвы потратили на «Мою улицу» 32,9 млрд рублей, а в 2015 году - 20 млрд рублей.

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