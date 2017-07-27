Россиян пообещали освободить от обязанности проверять счетчики воды
Россиян уже в 2018 году могут освободить от обязательной проверки счетчиков воды. Об этом сообщил глава Росстандарт. Население освободят от проверки счетчиков в случае успеха эксперимента по централизованной поверке счетчиков
Россиян уже в 2018 году могут освободить от обязательной проверки счетчиков воды. Об этом сообщил глава Росстандарт Алексей Абрамов.
Население освободят от проверки счетчиков в случае успеха эксперимента по централизованной поверке счетчиков.
«На наш взгляд, эксперимент можно будет точно сделать в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге. Но опять же, не в городе в целом, а в районе или даже отдельном многоквартирном доме. Думаю, что в ближайшее время мы попробуем провести первые такие поверки», - рассказал Абрамов, слова которого приводит РИА Новости.
По словам главы Росстандарта, новая система проверки счетчиков позволит исключить мошенничество, «когда какие-то непонятные компании навязывают какие-то непонятные услуги по поверке».
В Совете Федерации ранее высказались за освобождение россиян от проверки счетчиков на воду за свой счет. По мнению сенаторов, эти расходы должны брать на себя управляющие компании.