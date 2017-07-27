В Волгограде ради парковки к ЧМ-2018 вырубили Парк сталинградских вдов
В Волгограде в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года вырубили деревья в Парке сталинградских вдов, расположенном около Мамаева кургана. Деревья были вырублены ради строительства автомобильной стоянки
В Волгограде в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года вырубили деревья в Парке сталинградских вдов, расположенном около Мамаева кургана. Деревья были вырублены ради строительства автомобильной стоянки.
Местное издание «Блокнот Волгограда» со ссылкой на представителя комитета архитектуры администрации региона сообщает, что парк вырубили еще в начале этой недели.
Волгоградские чиновники рассказали, что рядом с Мамаевым курганом в будущем появится автостоянка на 239 машиномест. Парк сталинградских вдов пообещали заменить «дизайнерским парком», в котором высадят около 930 деревьев и 1600 кустарников.
В новом парке установят камеры видеонаблюдения, поливочный водопровод, 85 уличных скамеек и 73 урны. Часть бывшей зеленой зоны отдадут под выставку военной техники и автостоянку.
Парк сталинградских вдов был создан еще до открытия мемориала на Мамаевом кургане, который возвели в 1967 году. Первое дерево в этом парке в 1965 году посадила работница тракторного завода по фамилии Пластикова в память о своем муже, геройски погибшем при обороне Сталинграда.