Лечение в состоянии аффекта
Пока глава Минздрава штампует отчеты об успехах своего ведомства, реальные «достижения» отечественного здравоохранения все чаще фигурируют в криминальных сводках
«Тяжкие телесные» по медицинскому полису
О доступной и качественной медицине ближайшего будущего министр рассказывала много и вслух: здесь тебе и уменьшение детской смертности, и «оптоволоконное» лечение жителей удаленных сел, и добрые и отзывчивые врачи… В общем, сценарий для фантастического фильма да и только.
Правда, сама госпожа Скворцова ничего фантастического в своих прогнозах не видит. По ее мнению, наша медицина – самая динамично развивающаяся область.
А выступая на весенней итоговой коллегии Минздрава его глава сказала, что «Даже в условиях действия сложных социально-экономических факторов системе здравоохранения удается добиваться позитивных изменений показателей здоровья населения.
Наверное, Скворцова имеет в виду цифру смертности пациентов из-за врачебных ошибок, которую в прошлом году озвучивал глава СК Александр Бастрыкин – 700 человек за 2015 год по всей стране на самом деле совсем не много. С учетом того, что в других странах счет таким смертям идет на тысячи, а то и на десятки тысяч – Германия 25 тысяч, Италия – 50 тысяч, США и вовсе под сотню тысяч.
Однако, если уж начали говорить правду, продолжим ее говорить и дальше - официальная статистика врачебных ошибок в России не ведется. Так как не все случаи заканчиваются летальным исходом пациента. Зачастую врач успевает исправить свой огрех, больной выздоравливает и «сор из избы» не выходит наружу.
Более того, в российском законодательстве вообще, ни в уголовном кодексе в частности, нет понятия «ошибка врача». Следовательно, доказать что доктор виноват в неправильных действиях, которые причинили вред пациенту, невероятно тяжело. Поэтому сказать точно, насколько плачевно состояние отечественного здравоохранения – нет возможности. Потому что, нет статистики.
Однако по подсчетам некоторым специалистов процент медицинских ошибок в РФ настолько высок, что практически каждому третьему пациенту ставится неверный диагноз. Из-за этого, например, умирает 12% больных пневмонией. Россия также рекордсмен по количеству инсультов. По вине медиков у нас много детей инвалидов, в том числе, с рождения – едва ли каждый четвертый маленький калека это следствие врачебной небрежности или халатности..
Насколько аховы дела в нашей медицине, можно предположить, если учесть насколько сильная разница между уровнем здравоохранения в развитых странах и в России, и мнению отдельных экспертов, 200–300 тыс. погибших россиян за год в результате «лечения» – цифры вовсе не из разряда фантастических.
Кто главный подозреваемый?
На тот случай, если госпожа Скворцова криминальную хронику не читает, немножко поможем ей реальными историями из жизни, в которых при участии или неучастии медиков, хеппи-энд не предусматривался.
- В бурятском детском лагере сломавший руку ребенок больше суток оставался без помощи. «Мне дали мазь. Мне сказали – все мажь, не надо мне рассказывать все свои болячки. Мажь и иди отсюда» – рассказал 13-летний мальчик о своей попытки обратиться к взрослым со своей травмой.
По словам директора учреждения, «медицинская сестра лагеря, по её словам, не видела такой особой необходимости, чтобы вызвать скорую помощь…».
Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащей организации медицинской помощи двум роженицам, приведшей к смерти двух новорожденных в райбольнице.
В Дагестане многодетная мать, по версии следствия, скончалась из-за халатности врачей перинатального центра Хасавюрта. Родственники погибшей устроили стихийный митинг во дворе Перинатального центр, забрасывая здание камнями и скандируя в адрес врачей: «Убийцы».
А пока в Брянске расследуют причины гибели в новеньком перинатальном центре более десяти младенцев, В Иркутской области осудили сотрудников роддома, похитивших 4,3 млн рублей.
А жительницу Сахалина, тем временем, с инсультом три дня посылали в психбольницу. Супруг женщины, у которой пропала речь и отнимались конечности, умолял островных медиков оказать ей помощь
«Ей очень плохо!!!» – кричал в трубку мужчина.
«Мне тоже плохо. Что ей плохо? Выпивает она у вас?» — отвечал диспетчер «скорой».
Там же, на Сахалине беременная женщина не смогла дозвониться до «скорой», дошла до пункта пешком, но дверь оказалась заперта. На следующие сутки ей пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу в областном центре, но сохранить беременность уже не удалось.
В Минздраве Сахалинской области на происшествие отреагировали по чиновничьи сухо и рапортовали о том, что в больнице вся медпомощь оказывается своевременно и в круглосуточном режиме. То бишь, не выдумывайте там ничего такого…
А на фоне пьяных нападений пациентов на врачей, почему-то не слишком много говорилось, например, о том, как в Перми врач-нарколог избил пациента до смерти.
Там же в Перми однажды ночью в приёмный покой больницы был доставлен онкобольной, но медсестра и санитарка оказались настолько пьяны, что не могли оказать пациенту помощь.
«Когда я приехала в больницу, чтобы забрать его, в комнате медперсонала увидела, что они все пьяные спят, в том числе и молодая девушка врач. В ответ на претензии они начали меня выгонять, используя нецензурную лексику» - расскажет позже родственница пациента, приехавшая забрать больного домой, поскольку даже капельницу ему поставить в больнице было некому.
Операция «Оптимизация» или кто заказчик «преступлений»?
Конечно, все вышеперечисленные (и тысячи не упомянутых) случаи не умоляют заслуг медиков, творящих чудеса и совершающих самые настоящие подвиги за операционными столами.
Но откуда же такое равнодушие к людям, откуда грубейшие ошибки, влекущие самые тяжкие последствия? От ведомственной оптимизации – когда из двух больниц делают одну, 20% персонала увольняют, а объем услуг остается тот же.
Когда люди даже в Москве не получают необходимую медицинскую помощь, реабилитационные центры упраздняются, а в оставшиеся – очередь от 3-х месяцев. Главный врач реабилитационного центра «Преодоление» Александр Комаров так и говорит: «Реабилитации пациента не уделяется должного внимания, а Профилактическая медицина сейчас находится в стагнации, то есть профессионально болезни не отслеживаются».
Когда медсестра, чтобы заработать хотя бы 18-20 тысяч в месяц, работает две смены подряд, а потом от усталости не может сделать пациенту банальный утренний укол, набивая больному шишку на руке.
Когда врач делает операцию за себя и за «того парня», а потом забывает в животе пациентки бинт или инструмент, когда из-за нехватки «оптимизированных» специалистов фельдшерами на «скорой» работают студенты без сертификатов.
А сама «скорая» во многих регионах функционирует в режиме кадровой катастрофы, как, например, во Владимире, где из-за низких зарплат укомплектованность местной станции врачами составляет лишь 24,6% от нормы, штат медицинских сестер и фельдшеров укомплектован меньше чем наполовину.
Нет, конечно, «бухающим» до поросячьего визга на рабочем месте медикам оправдания нет однозначно – но, тем не менее, опросы показывают, что 41% врачей и медсестер признают, что совершают много ошибок из-за усталости и сонливости. А сколько даже этого признавать не хотят? Может, 59%?
Простой пример того, откуда берется эта усталость и сонливость. Как рассказывал в свое время Семен Гальперин, заведующий физиотерапевтическим отделением одиннадцатой горбольницы Москвы, в результате оптимизации из полноценной кардиологической клиники превратившейся в филиал больницы №24: – «Из трехсот штатных должностей осталась половина, наш бывший директор Алексей Шибанов превратился в «и.о. заведующего филиалом», старшие медсестры стали обычными медсестрами, а завотделениями – дежурными врачами. Зарплаты упали вдвое: в прошлом у врачей было 17 тыс. рублей. Помогает подработка….». Да, кто-то подрабатывает в частных клиниках на полставки, кто-то выходит на две смены подряд у себя в стационаре – а потом медсестра засыпает на посту, не слыша, как больной зовет на помощь, а врач, чтобы разогнать сон, заливает в себя перед операцией двести грамм беленькой…
Многие эксперты давно и уверенно говорят: реформа здравоохранения в ее нынешней форме не удалась. А значит, ее не нужно усугублять, пытаясь где-то что-то подправить. Ее необходимо разом закончить. Просто признать, что «перестройка» не удалась, и закрыть вопрос.
Что интересно, даже Госдума в свое время издавала клич о том, что медицинскую реформу надо останавливать, выдав такую позицию: "Реформа ведет к катастрофическим последствиям". Правда, депутаты увидели проблему лишь частично, посчитав проводимую в стране реформу вузовской и постдипломной подготовки врачей неправильной.
Да только проблема частичной не бывает – она или есть или ее нет. В нашем случае она есть. Причем, если в самом начале реформы люди говорили «медицина не лечит», то сейчас буквально кричат: «медицина убивает».
Пожалуй, первым лицам государства уже пора заметить эту проблему, которой нет в отчетах главы Минздрава Вероники Скворцовой. Пора поставить точку в неудавшемся эксперименте в десятки миллиардов рублей и десятки тысяч человеческих жизней, пора перевести оптимизацию в статус истории ко всем прочим коммунизациям, коллективизациям и прочим опытам над живыми людьми, пора закрыть нынешнюю перестроечную эпоху и дать врачам просто делать свое дело, спасая жизни, а не деля между собой дополнительные смены, потому что детей надо собирать в школы, кредиты необходимо платить, а еще иногда нужно что-то есть. Ну, а с уходом каждой эпохи обычно вместе с ней уходит и ее «вождь».
Вождь сегодняшней «аффектной» реформы медицины – министр здравоохранения Вероника Скворцова. Возможно, сейчас центральная власть слишком занята грядущими президентскими выборами и ей не до простых лечебных проблем.
Но первые лица нашей страны не раз заявляли о том, здоровье нации – один из главных вопросов государства. А ведь эта самая нация как раз и ходит на выборы – почему бы не проявить хотя бы видимость заботы о ней?
Спора нет, с уходом Скворцовой из министров в один день в нашей медицине ничего не изменится, слишком «болезнь» запущена – но, по крайней мере, конец эпохи Скворцовой уже сейчас будет означать, что «больного» еще можно попробовать реанимировать. Потом работа будет только… патологоанатомам…