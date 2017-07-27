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27 июля 00:28

Задержанных участников «АнтиДимона» поставили на учет и теперь за ними ведут наблюдение

Участники антикоррупционной акции «Он вам не Димон» в Москве 26 марта сообщили о визитах к ним участковых. По неофициальным данным, участники протестной акции поставлены на «учет» и будут находиться под наблюдением

Фото: Varlamov.ru

Участники антикоррупционной акции «Он вам не Димон» в Москве 26 марта сообщили о визитах к ним участковых.  По неофициальным данным, участники протестной акции поставлены на «учет» и будут находиться под наблюдением.

Житель Москвы Максим Попов рассказал, что к нему домой пришел участковый и потребовал предъявить паспорт и постановление суда, вынесенное после акции протеста, сообщает «ОВД-Инфо».

Еще один участник «АнтиДимона» Илларион Борц, задержанный на акции, также сообщил о визите участкового. Полицейский сообщил ему, что задержанные участники акции 26 марта поставлены на «некий учет» и будут находится под наблюдением в течение года.

Ранее несовершеннолетние участники «АнтиДимона» сообщили, что их вместе с родителями повторно вызвали на допрос. Полицейские спрашивали школьников  об их политических взглядах.

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