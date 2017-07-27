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27 июля 00:21

Экс-глава РЖД обратился за помощью к британским пиарщикам для обеления своей репутации

Бывший руководитель госкомпании «Российские железные дороги» Владимир Якунин решил заняться обелением собственной репутации, чтобы в дальнейшем не стать объектом антикоррупционных расследований

Фото: Inforu.news

Бывший руководитель госкомпании «Российские железные дороги» Владимир Якунин решил заняться обелением собственной репутации, чтобы в дальнейшем не стать объектом антикоррупционных расследований. «Отмывать» репутацию г-на Якунина, который уже обращал на себя внимание борцов с коррупцией, займутся британские агентства.

Экс-глава РЖД, в частности, обратился в лондонскую компанию GPW. Клиент поставил задачу скрыть негативные публикации о себе в прессе. В первую очередь это касается расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального об усадьбе г-на Якунина в подмосковном поселке Акулинино с шубохранилищем, а также о бизнесе сыновей теперь уже бывшего главы государственной компании.

По данным издания Quartz, специалисты агентства GPW & Co скрывали активы Якунина, добавляя в цепочку владельцев дополнительные компании. Фирма якобы помогла бывшему главе РЖД найти адрес британского журналиста, который ранее написал негативную статью о нем.

Сообщается, семья Якунина прекратила сотрудничество с GPW & Co в 2016 году.

Юридическая контора Mishcon de Reya, к которой также обратился Владимир Якунин, отслеживала в прессе публикации о нем.  Эта фирма специализируется на законах о клевете и неприкосновенности частной жизни в Великобритании. Апеллируя к нормативно-правовым актам, юристы Mishcon de Reya старались ограничивать публикации о семье Якунина.

Юристам удалось добиться прекращения журналистского расследования о виллах в Великобритании, которые якобы были куплены российскими чиновниками. Так, журналист Роман Борисович уже добрался до особняка Eden House, купленного сыном Якунина Андреем через панамскую компанию за 4,5 млн фунтов стерлингов, когда получил от Mishcon de Reya предостережение о незаконности информационной кампании в отношении Владимира Якунина.

Пиар-компания Project Associates, в свою очередь, содействовала сыну Андрею Якунину в улучшении его образа. Специалисты помогали сыну экс-главы РЖД создать образ самостоятельного успешного бизнесмена, а не сына российского политика.

Напомним, Владимир Якунин покинул должность главы РЖД в 2015 году.  По неофициальным данным, в Кремле были недовольны тем, что его сын направил заявку на получение британского гражданства.

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