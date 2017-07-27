Житель Красноярска устроил показательный погром в Росреестре из-за волокиты и огромных очередей
Житель Красноярска Тимур Смирнов устроил погром в местном отделении Росреестра, чтобы отомстить чиновникам за бюрократизм и волокиту. Перед погромом Смирнов позвал на место действия журналистов
Житель Красноярска Тимур Смирнов устроил погром в местном отделении Росреестра, чтобы отомстить чиновникам за бюрократизм и волокиту. Перед погромом Смирнов позвал на место действия журналистов.
Тимур Смирнов объяснил свой поступок тем, что хотел отомстить сотрудникам Росреестра за вечные очереди, бумажную волокиту и бюрократизм.
«Люди занимают очередь с двух ночи, с четырех ночи. Стоят тут до посинения», - рассказал Смирнов.
В итоге мужчина пришел к офису Росреестра с арматурой и устроил показательный погром в присутствии журналистов телеканала «СТС-Прима». Смирнов разбил окна, затем ворвался в здание и устроил драку с охранником, который отказывался пропускать его внутрь.
Сотрудники Росреестра написали заявление в полицию по поводу погрома. По данному факту проводится проверка, сообщает FlashSiberia.
Стоит отметить, что жители Красноярска действительно часто жалуются на огромные очереди в Росреестре. Однако в пресс-службе управления заявили, что не испытывают особых проблем с приемом населения и посоветовали обращаться в МФЦ, куда в ближайшем будущем в рамках реструктуризации будут переданы все полномочия Росреестра.