Ространснадзор признал опасными поездки на подмосковных электричках
Ространснадзор признал опасным для здоровья и жизни человека проезд в пригородных поездах Москвы. В ходе проверки специалисты ведомства выявили многочисленные нарушения в работе электричек
Ространснадзор признал опасным для здоровья и жизни человека проезд в пригородных поездах Москвы. В ходе проверки специалисты ведомства выявили многочисленные нарушения в работе электричек.
Специалисты зафиксировали технические и технологические нарушения работы пригородных поездов, в частности, тормозных и противопожарных систем. По данным Ространснадзора, электрички ремонтировались лишь формально. Акты о проведения ремонта подписывались, однако на самом деле техническое обслуживание составов проводилось некачественно.
Представитель ведомства в беседе с «Коммерсантом» отметил, что после окончания проверки весь подвижной состав, который прошел ремонт, может быть отставлен, а пути моторвагонных депо могут быть закрыты.
Ространснадзор проверил работу московских железнодорожных вокзалов, а также моторвагонных депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня. По итогам проверки было принято решение о закрытии ремонта в моторвагонном депо ТЧ-3 Перерва.
Перевозки на Московской железной дороге осуществляет Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). 50% минус две акции принадлежит связанной с Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым компании. По 25% плюс одна акция принадлежат ОАО РЖД и правительству Московской области.
Собственные поезда ЦППК ремонтирует сама, а взятые в аренду ремонтирует РЖД.
В РЖД, комментируя итоги проверки Ространснадзора, заверили, что все электрички, выпускаемые на маршруты, абсолютно безопасны для пассажиров.