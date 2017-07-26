Авиакомпания Delta сняла россиянина с рейса по жалобе других пассажиров на «оккупацию Крыма»
Российский пассажир пожаловался на незаконные действия сотрудников американской авиакомпании Delta, которые сняли его с рейса из-за обвинений в оккупации Россией полуострова Крым. В самой авиакомпании данные обвинения опровергли
Российский пассажир пожаловался на незаконные действия сотрудников американской авиакомпании Delta, которые сняли его с рейса из-за обвинений в оккупации Россией полуострова Крым. В самой авиакомпании данные обвинения опровергли.
Житель Челябинска Андрей Еремин рассказал, что его сняли с рейса из Сиэтла в Атланту за то, что он является гражданином России. Со слов мужчины, его сосед по креслу в самолете отказался лететь рядом с ним, так как он, как и все российские граждане «является оккупантом Крыма». Представители авиакомпании поддержали недовольного пассажира и сняли россиянина с рейса. Рассказ уроженца Челябинска опубликован на странице посольства России в США в соцсети Facebook.
Представитель авиакомпании Delta сообщил, что россиянин сняли с рейса из-за нарушений правил безопасности. Пассажир якобы приехал с опозданием на регистрацию и «пытался прорваться через закрытую дверь на выходе на посадку», сообщает «Эхо Москвы». В результате действий россиянина сработала сигнализация. Это произошло, когда самолет готовился к вылету из Сиэтла.