Минтранс объяснил запрет на провоз телефонов в ручной клади. Пассажирам они не нужны
Министерство транспорта России объяснилось по поводу своей инициативы об исключении из списка бесплатной ручной клади авиапассажиров ноутбуков, мобильных телефонов и верхней одежды
Министерство транспорта России объяснилось по поводу своей инициативы об исключении из списка бесплатной ручной клади авиапассажиров ноутбуков, мобильных телефонов и верхней одежды. Чиновники ведомства заявили, что указанные предметы якобы не востребованы пассажирами во время полета. Предложение Минтранса вызвало бурю негодования в социальных сетях, а в Совете Федерации обвинили правительственных чиновников в «коллективной безответственности».
Сейчас авиапассажиры могут провозить в ручной клади бесплатно дамскую сумочку или портфель, папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, детское питание для ребенка во время полета, телефон, фотоаппарат и видеокамера, ноутбук, костюм в портпледе, детскую люльку, костыли и складную кресло-коляску.
Минтранс предлагает сократить этот список до детской люльки, костылей (трости), детского питания, костюма в портпледе, дамской сумочки и потрфеля.
В министерстве посчитали, что верхняя одежда, печатные издания для чтения, ноутбуки и телефоны в полете пассажирам не так уж и нужны.
«Оптимизация данного перечня проведена на основе исследований, выявивших наименее востребованные предметы, которые пассажиры обычно берут с собой на борт самолета помимо ручной клади», - заявили в пресс-службе министерства.
При этом в ведомстве в беседе с телеканалом «Дождь» заверили, что не предлагают запретить убирать в ручную кладь папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру — «что по сути всегда и находится в ручной клади у пассажира».
В Минтрансе добавили, что сейчас версия пакета поправок в правила перевозки проходит процедуру публичных обсуждений и не является окончательной.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала глупостью и «коллективной безответственностью» акт Минтранса о нормах провоза ручной клади в самолетах. «Вы там какую-то чушь написали, что нельзя провозить телефоны, книги, верхнюю одежду», - заявила Матвиенко, обращаясь к представителю Минтранса.
Отметим, что данные изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП) должны начать действовать после вступления в силу закона, аннулирующего норму бесплатного провоза багажа для владельцев авиабилетов по невозвратным тарифам. Этот документ был принят Госдумой и одобрен Совфедом.
По неофициальным данным, данный законопроект лоббировала авиакомпания-лоукостер «Победа» (дочернее предприятие «Аэрофлота»). Пользователи социальный сетей, которых очень сильно возмутил потенциальный запрет на провоз одежды и телефонов в ручной клади, считают, что и эти поправки были подготовлены по инициативе лоукостера. Ранее с пассажирами «Победы» неоднократно происходили скандальные ситуации, связанные с провозом ручной клади.