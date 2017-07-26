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Общество
26 июля 00:02

Уральских медиков штрафуют на 500 рублей за смерть пациентов моложе 60 лет

Врачи Катайской центральной районной больницы (ЦРБ) рассказали, что штрафы введены за смерть пациентов моложе 60 лет, умерших от болезней системы кровообращения (инфаркт или острый инсульт) и не наблюдавшихся у медиков в течение последнего года жизни

Уральские медики пожаловались на штрафные санкции за смерть пациентов. Теперь из зарплаты врачей вычитают по 500 рублей в случае летального исхода.

Врачи Катайской центральной районной больницы (ЦРБ) рассказали, что штрафы введены за смерть пациентов моложе 60 лет, умерших от болезней системы кровообращения (инфаркт или острый инсульт) и не наблюдавшихся у медиков в течение последнего года жизни, сообщает .Znak.com.

С каждым врачом при приеме на работу заключается дополнительное соглашение, в котором прописаны штрафы. Например, за смерть пациента вычитают 5 баллов, что эквивалентно 500 рублям (1 балл = 100 рублей для врачей и 1 балл = 50 рублей для медсестер и фельдшеров).

Еще по одному баллу вычитается за каждые 5% невыполнения плана флюорографических исследований. При выявлении случаев туберкулеза (при отсутствии флюорографии более двух лет) или рака в запущенных стадиях из зарплаты врача вычитается по 3 балла, то есть по 300 рублей.

За каждую обоснованную жалобу пациента врач штрафуется на 2 балла.

Для сравнения, зарплата фельдшеров в среднем составляет около 10 тысяч рублей, а зарплата врача - 25 тысяч рублей.

Главный врач Катайской ЦРБ Сергей Мисюк сообщил, что медперсонал не только штрафуют, но и поощряют.

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