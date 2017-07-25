Ну и кто здесь чьи интересы отстаивает?
«Пакет Яровой» теперь будет противоречить не только здравому смыслу, но и европейским законам. Регламент ЕС о защите данных (вступает в силу 25 мая 2018 года) запрещает хранить и передавать данные граждан Евросоюза силовикам без решения суда.
То есть достаточно любому человеку с европейским паспортом приехать в Россию и поговорить здесь по телефону — и у ЕС возникнет совершенно законный повод оштрафовать российские компании. По максимуму речь идет о 20 миллионах евро. Впрочем, можно и без визита в Россию гражданина ЕС. Если мы сами позвоним или напишем в Европу, то этого уже будет достаточно — храниться-то, по закону Яровой, должен весь трафик, а не только исходящий. Можно было бы напомнить властям России, что их суверенитет кончается там, где начинаются свободы граждан, но, боюсь, поздно.
Что мы в итоге получим: закон откровенно бессмысленный, так как никакая ФСБ не может расшифровать связь в современных мессенджерах. Зашифрованный код — вот и все, что останется на шпионских серверах. Зато штрафы будут совершенно реальные, и в ЕС точно не откажутся притопить конкурентов из России.
Отсюда вопрос: ну и кто здесь чьи интересы отстаивает, кто здесь иностранный агент?
Я с самого начала, еще в Думе, говорил об абсурдности закона, просто толкающего пользователей уходить в мессенджеры с голосовой связи, пользоваться TOR — одним словом, максимально усложнять государству слежку за собой, уже не говоря о том, что мессенджеры просто удобнее обычных звонков. Я, например, их совершаю все меньше и меньше.
Теперь же у закона Яровой появилось и вот это европейское продолжение. Неплохой аргумент для операторов в их споре со спецслужбами. Те, правда, вряд ли прислушаются: их интересует не выгода отечественных компаний, а только собственные рапорты да звезды на погонах.
Источник - www.facebook.com/dgudkov