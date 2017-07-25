Региональные власти определились с размером курортного сбора
Власти регионов, которые участвуют в эксперименте по взиманию с приезжих курортного сбора, определились с размером этого налога. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)
Власти регионов, которые участвуют в эксперименте по взиманию с приезжих курортного сбора, определились с размером этого налога. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, в Алтайском крае размер курортного сбора составит 30 рублей в сутки с человека (кроме льготных категорий граждан). Глава управления по внешним связям, туризму и курортному делу Алтайского края Юрий Захаров заявил, что сбор пока будут взимать только на территории города-курорта Белокуриха.
Алтайские чиновники подсчитали, что за год можно собрать с туристов около 50 млн рублей.
На курортах Крыма курортный сбор составит 25-35 рублей в сутки с человека. Налог с туристов в Крыму будут взимать сразу за все дни отдыха. При этом в Севастополе от взимания туристического налога отказались.
В Краснодарском крае пока планируют брать с туристов по 20-30 рублей в сутки, а в Ставропольском крае - по 30-50 рублей.
Напомним, что курортный сбор планируется взимать с 1 мая 2018 года. Эксперимент по сбору налога продлится до 2022 года.