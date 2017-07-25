Нас мало - а станет еще меньше
Демографический кризис в нашей стране прямо пропорционален непрекращающемуся обнищанию россиян
Программы демографии на бумаге и смертность наяву
Не так давно председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обеспокоилась демографической ситуацией, сложившейся в Адыгее, где смертность, по-прежнему превышает рождаемость, а так же ужаснулась младенческой смертности в республике с начала 2017 года, выросшей на 40% и попросила министра здравоохранения региона «разобраться и внимательно проанализировать каждый случай младенческой смертности и поправить ситуацию».
Весьма сожалеем такой проблеме одной маленькой республики – да только смертность проблема отнюдь не республиканская, а всероссийская. Еще в далеком 2001 году Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию сказал очень важные слова о том, что мы переживаем демографический кризис, ситуация критическая и нужны неординарные меры.
Власть проблему признала, начались разговоры, дебаты, какие-то предложения. В общем, обещали «золотые горы» – хотя на деле запустилась лишь программа материнского капитала.
Ситуация не улучшалась – разработанная на основе Указа Президента от 10 января 2000 года концепция демографического развития РФ до 2015 года, где основными были моменты повышения рождаемости, поддержки семье, здоровье нации, продолжительности жизни и т.д., так и осталась «филькиной грамотой», которую в середине 2014-го в виду невыполнения просто автоматически переназвали в ту же, только с приставкой «до 2025 года». Задачи те же – проблема хлеще.
Бедность – не порок, а приговор
С каждым годом россияне живут все беднее, заводят второго ребенка все неохотней – а многие вообще «тормозят» с этим до лучших времен. Это раньше россияне обзаводились детьми в тридцать, чтобы пожить для себя – теперь рожают в тридцать, чтобы насобирать что-то для будущих детей, чтобы с учетом отложенного и зарабатываемого сейчас можно было бы деток поднимать, ну, хотя бы не впроголодь.
В международной практике учета уровня жизни принято считать, что если расходы на питание составляют половину потребительских расходов среднестатистической семьи, то это свидетельствует о чрезвычайно низком уровне жизни.
Но это у них. Благополучная семья России тратит на питание не менее 60 процентов своего бюджета. «Благополучные» семьи матерей-одиночек и «благополучные» пенсионеры проедают не менее 80 процентов своих доходов. Можно только догадываться, как живут семьи с достатком ниже благополучного.
По опросу ВЦИОМ, в июне 2017 года доля россиян, которым не хватает средств на еду и одежду, достигла 39%. Среди них 54% - люди пенсионного возраста, 46% – жители сельской местности. Десятая часть опрошенных признала, что у них часто не хватает средств даже на приобретение продуктов. И здесь «белыми воронами» выглядят 29%, признавшиеся в том, что у них не хватает денег на одежду. Рост бедности за последние три года 11%.
Если же в конкретных цифрах, то только за первый квартал 2017 года бедных в России стало больше на 2 млн человек. И об этом заявил человек из самой верхушки власти - глава Счетной палаты Татьяна Голикова, и ни где-нибудь, а на заседании Совета Федерации.
При этом реальные доходы населения продолжают уменьшаться, несмотря на то, что их падение замедлилось. Ну, и видимо, на радостях Голикова отметила, что проект закона о поправках в бюджет текущего года исходит из снижения числа бедных граждан. «Прогноз предполагает, что количество граждан, которые находятся за чертой ниже прожиточного минимума, будет снижено на один процентный пункт - с 13,9 до 12,9%», - сказала она. И смешно и грустно – только что сказала о двух миллионах новых нищих согражданах за первый квартал начавшегося года, и тут же оптимистический прогноз на снижение ложится в бюджет.
Доходы падают с октября 2014 года, и с этого времени они показали положительную динамику лишь однажды - в январе 2017-го, что во многом произошло благодаря единовременной выплате пенсионерам пяти тысяч рублей. Минэкономразвития РФ в базовом и целевом сценариях прогнозирует рост реальных доходов в текущем году на 1%. Поможет ли это выжить россиянам, о которых весной этого года вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что почти 5 млн россиян получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда - 7,5 тыс. рублей (около 130 долларов). При этом прожиточный минимум в 2016 году составил около 10 тысяч рублей.
Голодный ум за разум
Нищета мешает россиянам не только заводить детей, но порой от безвыходности толкает и на страшные преступления. В июле беременная калужанка, привезшая дочь на операцию в столичную клинику, тайком от всех разродилась прямо в подсобном помещении, затем положила новорожденную девочку в полиэтиленовый пакет, бросила в бак для грязного белья и завалила сверху простынями. По словам задержанной детоубийцы, она решилась избавиться от второго ребенка из-за финансовых проблем в семье.
Там же в Москве местная жительница в апреле утопила 4-летнюю дочку в ванной «из-за бедности». Не так давно в Нижнем Новгороде вынесли приговор супругам (12 лет отцу, 3 года матери), которые из-за нищеты утопили в ванне младенца. В конце июня жительница Владимирской области «утилизировала» новорожденную дочь, отнеся ее на помойку, потому что «дома не было ни копейки денег». Все эти семьи, кроме того, что здесь были совершены преступления, объединяли еще два фактора – все они были очень бедные и все они были вполне… благополучные.
Специалисты говорят, что падение уровня жизни – это не только обнищание отдельно взятого человека или отдельно взятого домохозяйства. И даже не общий кризис, у которого есть какие-то границы – сегодняшняя демографическая ситуация в стране – это деградация, постепенное, но неуклонное вымирание института семьи.
Мы исчезаем как вид?
Путин сказал о демографическом кризисе больше полутора десятков лет назад – а он по-прежнему продолжается. Некоторые специалисты прогнозируют страшные цифры – при сохранении нынешних тенденций в стране к 2075 год может остаться порядка 55 миллионов человек населения (по прогнозам ООН 38 миллионов к 2080 году).
За 1992-2004 годы в стране умерло на 9,6 миллионов человек больше, чем родилось. С 1990 года по сегодняшний период родившихся уменьшилось на четверть, умерших стало больше на 43%.
За последние 15 лет рост смертности коснулся всех возрастных групп населения, кроме, разве что детей до 10 лет. Смертность трудоспособного населения выросла в 1,6 раза, мужчин – на 43%, женщин – на 13%.
Такая динамика привела к сокращению ожидаемой жизни у мужчин на 6,4 года (58,8 лет – самый низкий в Европе), у женщин – на 2,5 года. По продолжительности жизни мужчин Россия занимает 134 место в мире, женщин – 100-е.
Хотя глава Минздрава Вероника Скворцова неоднократно заявляла о росте продолжительности жизни в России – однако, наша газета уже неоднократно рассказывала о том, что озвученные чиновником 72 года жизни россиянина все равно держат нашу страну во второй сотне рейтинге. Тем более, с учетом того, что эти самые 72 года – цифра очень условная, а по смертности от отдельных болезней мы «опережаем» Европу в 4-5 раз.
Алкоголизм, наркомания, туберкулез, ВИЧ, курение – смертность россиян от неестественных причин вторая в Европе, смертность от самоубийств в 2,5 раза превышает среднеевропейскую, гибель в ДТП в 2 раза обогнала тех же европейцев.
Плюс к тому, половина населения страны живет в неблагоприятных экологических условиях, связанных с загрязнением окружающей среды выбросами промышленных предприятий и транспорта.
В 2013 году Минтруда и соцзащиты был опубликован прогноз, в котором предполагалось, что численность занятых в экономике России людей уменьшится на 1 млн до 2016 года (в 2014 году на 0,2 млн, в 2015 году — на 0,4 млн, в 2016 году — на 0,4 млн) из-за сокращения численности населения трудоспособного возраста с учетом роста числа трудовых мигрантов и работающих пенсионеров.
В апреле 2015 года Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС опубликовал бюллетень, в котором подтверждался факт ускорения снижение численности населения в возрастных группах со значимой экономической активностью (20−64) в 2014—2017 годах по сравнению с 2012−2013 годах со среднегодовыми темпами снижения на 0,7 %.
Согласно некоторым расчётам, начавшийся в конце 2014 года в России экономический кризис может привести к новой волне демографического кризиса, хотя многие специалисты высказывались в том духе, что этот кризис и не заканчивался, продолжаясь последние 25-30 лет.
Есть причины – нет дела
Существуют две причины падения численности населения РФ. Первая – обнищание населения. Вторая – серьезные проблемы в системе здравоохранения и в социальной сфере. Однако, один фактор не исключает другого: медицинское обслуживание стало менее доступным, его качество оставляет желать лучшего, а доходы основной части населения уменьшились. Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский как то отметил: «Счетная палата назвала 25 % рост платных услуг за прошлый (2014) год. Это чудовищная цифра, И это только те, кто смогли заплатить! А ведь не все смогли заплатить – кто-то и умер, не дойдя до врача».
Падение уровня рождаемости в настоящее время связывают и с последствиями катастрофического спада рождаемости, которое случилось после развала СССР. Демографическая яма 1990-х годов значительно масштабнее даже демографического спада вызванного последствиями Великой Отечественной войны. Так, число граждан России, не родившихся в результате спада рождаемости в «лихие 90-е», в несколько раз превышает число наших соотечественников, не родившихся в результате той страшной войны.
При имеющемся в РФ потенциале прирост населения должен составлять ежегодно 400 тыс. человек, – считает член комитета ГД по охране здоровья Олег Куликов. Начиная с 1992 года в России была «пущена под откос» практически вся социальная сфера и до сих мало что восстановлено.
Но все-таки в свое время на круглом столе «Почему россиян становится меньше?» глава комиссии Общественной палаты РФ по социальным вопросам и демографической политике Елена Николаева, сообщила, что одна из главных причин препятствующих повышению рождаемости – это «тотальная бедность». Ребенок становится просто невыгоден.
По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, России нужна «демографическая революция» – но в реальности, а не на бумаге или в отчетностях чиновников друг другу по вертикали.
Нужно создать программу материального и морального поощрения многодетности. Такие семьи должны быть авторитетны в обществе, поддерживаться государством, средствами СМИ, всей моралью общества. Бездетные, однодетные семьи должны платить налог в пользу государства.
Необходима программа поддержки молодых здоровых семей (проверка на наркоманию и алкоголизм), программа доступного жилья для них. Предложение Медведева о предоставлении семье, после рождения третьего ребёнка, земли под строительство смешна. Это просто издевательство – роди трёх детей, а потом ещё сам строй дом. Какой процент семей на это способен, при «тотальной нищете» и жизни на грани нищеты?!
А все, что сейчас делается ради увеличения численности населения – пресловутый материнский капитал да стремление власти укрепит позиции за счет мигрантов.
«Жидкий фундамент»
Государство цементирует семья. Неустойчивая семья – малоустойчивое государство. Два миллиона детей школьного возраста России не учатся по разным причинам – в том числе, из-за бедности. Миллион беспризорников официально, от 3 до 5 миллионов по утверждению специалистов в этой области.
Плюс не рожденные дети. Вероника Скворцова утверждает, что число абортов в стране снижается. Но статистика Минздрава не учитывает операции по прекращению беременности в негосударственном секторе здравоохранения. А это внушительная цифра.
За 2015 год было зафиксировано 848 тыс. абортов (по данным Росстата). Елена Мизулина, политический деятель, заявляет, что реальная цифра — 5 миллионов. Александр Баранов, глава Союза педиатров, называет количество в 3-4 миллиона. Они считают, что данные статистики сильно занижены, но фактических подтверждений нет.
Опросы показывает, что, как минимум, каждый третий аборт делается из-за банальной бедности. Так что, наша «брендовая» фраза про дураков и дороги, легко перефразируется в «Россию погубят дураки, дороги и.. нищета».
Но «дураки» живут хорошо, бездорожье им не страшно – у них есть мигалки на крышах лимузинов и «чистое небо» во время авиаперелета в ущерб тысячам пассажиров «простых» рейсов. Ну, а нищета им уж точно не грозит – не для того ж во власть шли…