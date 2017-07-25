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25 июля 13:23

На месте легендарного «Горбушкина двора» построят жилые комплексы

Легендарный московский торговый центр «Горбушкин двор» может прекратить свое существование. На месте «горбушки» власти столицы планируют построить жилые комплексы площадью 383 тыс.кв.м

Фото: Retail.ru

Легендарный московский торговый центр «Горбушкин двор» может прекратить свое существование. На месте «горбушки» власти столицы планируют построить жилые комплексы площадью 383 тыс.кв.м.

На месте торгового центра построят два жилых комплекса. Один - на 217 тысяч кв.м., а второй - на 166 тысяч кв.м. Кто будет финансировать строительство жилья, не сообщается.

«Ведомости» сообщают, что в настоящее время идет разработка проекта планировки территории площадью более 30 га за счет инвесторов, в числе которых производитель мороженого «Айс-Фили», завод «Филит» и московский телевизионный завод «Рубин», который владеет «Горбушкиным двором». При этом «Айс-Фили» и «Филит» работают в интересах компании MR Group.

Ранее «Горбушкин двор» принадлежал гендиректору «Русь Ойл» Сергею Подлисецкому. В июне текущего года торговый центр выкупил основной владелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин.

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