Банк «Югра» подал в суд на ЦБ РФ из-за введения временной администрации
Банк «Югра» подал в Арбитражный суд Москвы иск к Центробанку из-за его решения ввести в кредитно-финансовой организации временную администрацию и мораторий на выплаты кредиторам. Такие действия регулятора в «Югре» считают незаконными. Иск был зарегистрирован 24 июля
Банк «Югра» подал в Арбитражный суд Москвы иск к Центробанку из-за его решения ввести в кредитно-финансовой организации временную администрацию и мораторий на выплаты кредиторам. Такие действия регулятора в «Югре» считают незаконными.
Пресс-служба московского арбитража в беседе с РБК подтвердила информацию о подаче иска против Центрального банка России.
Напомним, 10 июля ЦБ ввел временную администрацию в банк «Югра», основным собственником которого является бизнесмен Алексей Хотин. В ЦБ аргументировали свои действия неустойчивым финансовым положением «Югры» и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
По данным ЦБ, действия руководителей и собственников «Югры» привели к тому, что активов банка оказалось недостаточно для исполнения обязательств. Регулятор направил по данному факту обращение в правоохранительные органы.
Генпрокуратура опротестовала меры Центробанка в отношении «Югры» и потребовала приостановить деятельность временной администрации, а также страховые выплаты вкладчикам банка. В ведомстве Юрия Чайки отметили, что в ходе проведенных проверок в «Югре» не были выявлены нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не стало прекращать выплаты вкладчикам «Югры». 20 июля страховые выплаты получили 35 тысяч человек на общую сумму в 32 млрд рублей. 21 июля еще 60 тысяч вкладчиков получили выплаты на 52,8 млрд рублей.