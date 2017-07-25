В Чечне за критику Рамзана Кадырова во время переписки в мессенджерах задержали 10 человек
В Чечне задержали несколько молодых людей, которые в своей переписке в мессенджерах критиковали главу республики Рамзана Кадырова. Портал «Кавказ.Реалии» сообщает, что за критику властей задержали минимум 10 человек
В Чечне задержали несколько молодых людей, которые в своей переписке в мессенджерах критиковали главу республики Рамзана Кадырова. Портал «Кавказ.Реалии» сообщает, что за критику властей задержали минимум 10 человек.
Источник издания на условиях анонимности сообщил, что задержанные за критику Кадырова в настоящее время находятся в разных отделениях чеченской полиции.
По предварительным данным, молодые люди через мессенджеры рассылали аудио и видеоролики с критикой в адрес Рамзана Кадырова и других высокопоставленных чеченских чиновников.
Журналисты установили личности как минимум двух задержанных. Это жители села Тевзана Веденского района республики по фамилиям Висаригов и Абуев. Один из них находится в местном РОВД, другого доставили в полицию Грозного. Еще несколько человек были задержаны в Шали.
Представители чеченских властей пока не прокомментировали информацию о задержании пользователей мессенджеров за критику Рамназа Кадырова.