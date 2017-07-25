Профильный комитет Совета Федерации рекомендовал не принимать закон об отмене бесплатного авиабагажа
Совет Федерации получил рекомендацию не голосовать за законопроект об отмене бесплатного провоза багажа пассажиров, купивших авиабилеты по невозвратным тарифам. В профильном комитете СФ считают, что законопроект приведет к удорожанию авиабилетов
Совет Федерации получил рекомендацию не голосовать за законопроект об отмене бесплатного провоза багажа пассажиров, купивших авиабилеты по невозвратным тарифам. Соответствующую рекомендацию дал профильный комитет сената по конституционному законодательству.
Глава комитета Андрей Клишас в беседе с ТАСС отметил, что данная инициатива приведет не к снижению цен на авиабилеты, а к их увеличению.
Сенатор обратил внимание и на то, что в проекте принятого Госдумой закона не поясняются минимальные нормы провоза багажа. Таким образом, авиакомпании смогут установить нулевую норму провоза багажа. Для сравнения, сейчас авиакомпании проводят бесплатно до 10 кг багажа даже при покупке самых дешевых билетов.
Источник РИА Новости в Совете Федерации сообщил, что сенаторы намерены поддержать законопроект об отмене бесплатного багажа вопреки рекомендации профильного комитета.
По неофициальным данным, отмену нормы о бесплатном багаже лоббировал лоукостер «Победа» (дочернее предприятие «Аэрофлота»). Его представители утверждали, что 40% их пассажиров летает без багажа, а отмена этой нормы позволит снизить базовую цену на билеты на 20%.