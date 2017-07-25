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25 июля 00:20

​Москвичи подают жалобы на незаконные собрания собственников по вопросу сноса домов

Жители Москвы массово подают жалобы на незаконные собрания собственников по вопросу вхождения домов в программу реновации жилого фонда. На сегодняшний день в различные инстанции подано более 150 жалоб

Фото: Promdevelop.ru

Жители Москвы массово подают жалобы на незаконные собрания собственников по вопросу вхождения домов в программу реновации жилого фонда. На сегодняшний день в различные инстанции подано более 150 жалоб.

Собственники квартир жалуются на подделку протоколов по итогам собраний, а также на попытки признать недействительными голоса против сноса домов.

Активисты Штаба защиты москвичей Даниил Липин и Юлия Галямина рассказали газете «Ведомости», что собственники голосуют против сноса, но их протоколы не признаются по надуманным основаниям, например, из-за отсутствия кворума, неправильного подсчета голосов. Такие ситуации происходят даже в тех случаях, когда с жильцами работают опытные юристы.

Активисты рассказали, что в случаях, когда дом проголосовал против сноса, Мосжилинпекция организовывает новые собрания, на которых голосуют за вхождение в программу реновации. При этом чиновники совершают такие действия, не смотря на то, что после 1 июля (с момента вступления закона о реновации в силу) нельзя проводить собрания за снос.

Ряд жалоб москвичей касается процедуры голосования по программе реновации в МФЦ «Мои документы». Как оказалось, что в официальные списки домов под снос попали дома, где собственники голосовали против. Активисты приводят в пример дом по адресу Тимирязевская улица, дом 18, корпус 1. Сейчас жильцы дома готовят иск в суд. А в доме по адресу Осташковская улица, 17 за снос проголосовали давно умершие собственники.

Напомним, что московские власти по итогам голосования объявили о 90%-й поддержке москвичами программы реновации. В первую волну реновации планируется снести 4546 зданий.

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