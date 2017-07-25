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25 июля 00:09

Сергея Жорина обвинили в давлении на суд из-за сообщений о «золотой» свадьбе дочери судьи

Известного адвоката Сергея Жорина, который первым рассказал о шикарной свадьбе дочери краснодарской судьи и сотрудника Следственного комитета с участием именитых звезд шоу-бизнеса, могут привлечь к ответственности

Фото: Sakh-life.com

Известного адвоката Сергея Жорина, который первым рассказал о шикарной свадьбе дочери краснодарской судьи и сотрудника Следственного комитета с участием именитых звезд шоу-бизнеса, могут привлечь к ответственности. Адвоката заподозрили в умышленном давлении на суд.

Председатель регионального Совета судей Владимир Кисляк заявил о необходимости дать правовую оценку действиям адвоката Сергея Жорина, распространившего сведения о «золотой» свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой.

Коллеги г-жа Хахалевой сочли, что в данном случае речь идет о давлении на суд.

Владимир Кисляк считает, что адвокат Жорин «распространил ничем не подтвержденную информацию, сделал голословные выводы о причастности судьи и привел абсолютно вымышленные цифры о стоимости мероприятия», сообщает «Интерфакс».

В совете судей напомнили, что Сергей Жорин представлял интересы пенсионерки Данько. Ее дело было передано из Кущевского районного суда на рассмотрение Краснодарского краевого суда. В дальнейшем в краевом суде интересы доверителя Жорина не были удовлетворены, он подал кассационную жалобу на решение.

«Еще до нашумевших публикаций поступила кассационная жалоба от Жорина. Поэтому можно сделать вывод, что все это информационное сопровождение направлено на то, чтобы добиться в суде удобного для себя результата, оказать давление на суд», - считает Кисляк.

По версии Сергея Жорина, свадьба дочери судьи Елены Хахалевой, на которой были замечены такие артисты, как Николай Басков, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Вера Брежнева, обошлась в 2 млн долларов.

Елена Хахалева заявила, что свадебное торжество оплатил ее бывший муж-бизнесмен Роберт Хахалев. Тот заявил, что потратил на мероприятие около 5 млн рублей, а звезды шоу-бизнеса выступали бесплатно, так как являются его друзьями.

Совет краснодарских судей по итогам проверки заявил, что свадьба обошлась в 4,5-5 млн рублей, а не 2 млн долларов. Также в совете судей опровергли информацию о том, что молодоженам подарили дорогостоящий автомобиль Bentley.

В то же время, по данным СМИ, официальный доход Роберта Хахалева за 2016 года составил всего 200 тысяч рублей, а Елена Хахалева задекларировала доход в размере 2,6 млн рублей.

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