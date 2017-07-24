Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья 30-градусную жару
По данным Гидрометцентра, в понедельник, 24 июля в столичном регионе ожидается до плюс 24 градусов, во вторник и среду - до плюс 26. До 30 градусов воздух прогреется к четвергу, 27 июля
Фото: Riafan.ru
Жители Москвы и Московской области этим летом все-таки дождутся по-настоящему жаркой погоды. На этой рабочей неделе синоптики обещают 30-градусную жару.
По данным Гидрометцентра, в понедельник, 24 июля в столичном регионе ожидается до плюс 24 градусов, во вторник и среду - до плюс 26. До 30 градусов воздух прогреется к четвергу, 27 июля.
В пятницу и субботу в столице ожидается 29 градусов тепла. Сколько продлится жаркая погода, не сообщается.
Существенных осадков не ожидается до пятницы. Дожди пройдут в пятницу и субботу. При этом за двое суток может выпасть до 20 миллиметров осадков.