В Ростове-на-Дону обнаружили свалку со вскрытыми посылками «Почты России»
Ростовский видеоблогер Антон Куренков обнаружил на берегу реки Дон свалку вскрытых посылок, которые должны были быть отправлены «Почтой России». Представители ФГУП сообщили, что уже начали проверку по данному факту
Ростовский видеоблогер Антон Куренков обнаружил на берегу реки Дон свалку вскрытых посылок, которые должны были быть отправлены «Почтой России». Представители ФГУП сообщили, что уже начали проверку по данному факту.
Посылки блогер обнаружил во время поездки на рыбалку около яхтенного клуба «Аврал». В камышах он обнаружил кучу мусора, среди них были коробки от посылок «Почты России», которые должны были быть доставлены адресатам в города Ростовской области. Предположительно, во вскрытых посылках была техника.
Одна из этих посылок была на имя приятеля Антона Куренкова. Посылка по номеру отслеживания поступила в сортировочный центр Ростова-на-Дону, затем покинула его, но до почтового отделения не добралась. «Посылка была вероломно вскрыта и разграблена одним ( а может и несколькими ) из сотрудников почты России», - сообщил Куренков.
Свое видео о свалке вскрытых посылок блогер попросил рассматривать как обращение в надзорные ведомства с просьбой провести проверку по данному факту.
В пресс-службе ростовского отделения «Почты России» заявили, что сейчас в организации проводится внутреннее расследование.
«Все обнаруженные оболочки почтовых отправлений собраны и доставлены в почтамт, по каждому проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций», - сообщил «Интерфаксу» представитель ФГУП.
По итогам внутренней проверки материалы будут переданы в правоохранительные органы. Сотрудникам ростовской почты грозит обвинение в хищении.