Власти Петербурга отказали в выплатах 15 пострадавшим в результате теракта в метро
В Санкт-Петербурге некоторые пострадавшие в результате теракта в метрополитене, который произошел 3 апреля 2017 года, получили отказ от городских чиновников на выплату единовременных пособий. Всего в выплатах отказали 15 жертвам теракта
В Санкт-Петербурге некоторые пострадавшие в результате теракта в метрополитене, который произошел 3 апреля 2017 года, получили отказ от городских чиновников на выплату единовременных пособий. Всего в выплатах отказали 15 жертвам теракта.
В комитете по социальной политике Санкт-Петербурга объяснили отказ в выплатах тем, что у 15 пострадавших не установлена степень тяжести вреда здоровью. Им направлены письма с разъяснением причины отказа, сообщает «Открытая Россия».
Всего в Комитет по соцполитике поступило 82 заявления от пострадавших в теракте и 15 - от родственников жертв.
Теракт в петербургском метрополитене произошел 3 апреля. Террорист-смертник подорвался на перегоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 16 человек, около 50 человек пострадали. После взрыва еще одна несработавшая бомба была найдена в вестибюле станции «Площадь восстания».
По данным следствия, взрыв осуществил Акбаржон Джалилов. Ответственность за теракт взяла на себя связанная с запрещенной в России «Аль-Каидой» организация «Катибат аль-Имам Шамиль».