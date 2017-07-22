Противникам «Матильды» грозит уголовное дело из-за угрозы поджечь кинотеатры
Правоохранительные органы не исключили возбуждения уголовного дела в отношении противников художественного фильма «Матильда» Алексея Учителя. Речь идет об активистах общественной организации «Христианское государство - Святая Русь»
Правоохранительные органы не исключили возбуждения уголовного дела в отношении противников художественного фильма «Матильда» Алексея Учителя. Речь идет об активистах общественной организации «Христианское государство - Святая Русь», которые угрожали поджечь кинотеатры за показ картины.
Московская прокуратура передала материалы дела в Главное следственное управление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения Уголовного кодекса. В частности, в действиях руководства организации «Христианское государство - Святая Русь» содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей «Принуждение к отказу совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества», сообщает RNS.
Проверка проводилась по заявлению режиссера «Матильды» Алексея Учителя. Он просил проверить действия православных активистов после того, как указанная организация разослала директорам российских кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката «Матильды». В противном случае активисты угрожали поджечь кинотеатры.
Фильм Алексея Учителя рассказывает о романе будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Депутат Наталья Поклонская, известная своим почитанием Николая Романова, причисленного к лику святых, а также православные активисты, считают, что картина оскорбляет чувства верующих.