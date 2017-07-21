Следствие выступило за освобождение из СИЗО математика Дмитрия Богатова
Следственный комитет ходатайствовал об освобождении из-под стражи преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к экстремизму. Это произошло после того, как в администрацию президента были переданы подписи в поддержку математика
Следственный комитет ходатайствовал об освобождении из-под стражи преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к экстремизму. Об изменении меры пресечения следствие попросило суд после того, как в администрацию президента были переданы подписи в поддержку математика.
«То ли наконец следователи прислушались к нашим аргументам, что Богатов не представляет никакой опасности для общества и не может помешать предварительному следствию, то ли испугались грядущего митинга в Москве 23 июля», — написал в Facebook адвокат Богатова Саркис Дарбинян.
Преподавателя математики из Московской финансово-юридической академии Дмитрия Богатова обвиняют в призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма с использованием интернета.
По версии следствия, с его IP-адреса пользователь под ником «Айрат Баширов» разместил два сообщения на форуме с призывами к бунту во время акций протеста 2 апреля в Москве.
Правозащитный центр «Мемориал» признал Богатова политическим заключенным.
На этой неделе в администрацию президента России были переданы 1544 подписи от студентов, аспирантов и преподавателей МГУ с просьбой освободить Дмитрия Богатова.