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21 июля 15:57
Комков Сергей

Член Союза писателей Москвы                

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Фемида с зашитыми глазами

В мировой судебной практике богиню Правосудия Фемиду принято изображать с завязанными глазами. Но, мало кто знает истинный смысл данного изображения.

Как и у любого греческого божества, в римском пантеоне у богини Правосудия был собственный двойник. Ею оказалась великая Юстиция – римская богиня Справедливости. Современная фигурка, символизирующая справедливый суд, – это скорее именно Юстиция, а не Фемида. Это суждение подтверждается дополнительным атрибутом - повязкой на глаза, которая символизирует равенство и беспристрастность. Фемида у греков вершила суд с открытыми глазами. Так возник любопытный казус: в современном мире богиню Справедливости называют Фемидой, а изображают как Юстицию.

Но, похоже, в российской судебной системе вообще все эти тонкости стерлись окончательно. Потому что нынешний Российский Суд ничего общего ни с Фемидой, ни с Юстицией, похоже, не имеет. А глаза у бедолаги, изображенной на наших отечественных судебных атрибутах, скорее всего не завязаны, а зашиты!

Да-да! Именно зашиты! Причем зашиты теми самыми «белыми нитками», которыми наши следственные и прокурорские работники «шьют» уголовные дела некоторых обвиняемых, доставляемых в закрытых тюремных фургонах на заседания, как говорил герой одной весьма известной советской кинокомедии, «самого гуманного и справедливого суда в мире»!

При этом, в соответствии с древнегреческой мифологией предполагалось, что судьи выполняли роль слуг той самой Фемиды.

С учетом поправок на древнеримскую историю они же должны быть слугами богини Правосудия – Юстиции.

Но, видимо, в системе российского Правосудия все построено совершенно на иных принципах. И остается лишь гадать, чьими же слугами являются наши родные российские судьи. Фемиды? Юстиции? Или некой тетки, сляпанной под Фемиду, но с повязкой на глазах как у Юстиции, которая намертво пришита ко лбу белыми нитками фальшивого следствия и скреплено стиплером прокуратуры? Чтобы, не дай Бог, из-под этой повязки не проглянул хотя бы один лучик Истины!

В такой ситуации и весы, которые держит российская Фемида-Юстиция в своей левой руке, в принципе, ни к чему. Потому что на них можно положить все что угодно. Хоть кусок высохшего дерьма! Богиня с зашитыми глазами от болевого шока не ощутит даже зловонного запаха этого самого дерьма! И будет мечтать лишь о том, чтобы ее поскорее отпустили на покой. Потому что наши доблестные «правоохранители» научились использовать для своего «делового шитья» даже ночное время суток.

В связи с этим, некоторые слуги нашей родной российской Фемиды-Юстиции при ближайшем рассмотрении выглядят весьма неприглядно. Общаются с участниками «судебного процесса» устало и весьма раздраженно. Как-будто сами отбывают каторжную повинность. Завершить любое «дело» стараются как можно быстрее, даже не вникая в суть вопроса. И даже не понимая, что за каждым из этих, так называемых, «дел» стоят конкретные люди, конкретные судьбы, конкретные жизненные ситуации.

Выглядят эти «слуги» Фемиды-Юстиции порой весьма устало. Словно их самих долго били палками и пытали самыми жестокими пытками. На мир они смотрят уныло, сквозь призму своих замасленных очков, которые даже изредка стесняются протереть. Для того, чтобы хотя бы поверхностно и элементарно представить то, о чем они будут выносить решение.

Доводы защиты подозреваемых и обвиняемых слуги Фемиды-Юстиции слушают крайне раздраженно. А порой и вообще не дают возможности высказать. Зато, с неким завороженным восторгом воспринимают любую чушь, которая доносится изо рта очередного следственного «портняжки» или – его высокопревосходительства господина Прокурора.

Примеров подобного поведения наших несчастных слуг Фемиды-Юстиции можно было бы привести огромное множество. Но, я остановлюсь лишь на одном.

18 июля 2017 года судья Апелляционной коллегии Московского городского Суда С.В.Андреева рассматривала «дело» о незаконном аресте выпускника МГУ им. Ломоносова, аспиранта этого ведущего российского ВУЗа Дмитрия Богатова.

С IP-адреса Дмитрия Богатова в Сети Интернет кто-то под фамилией «Айрат Башаров» распространил некую записку (как признали следователи) «экстремистского содержания». Решив, что это сделал сам выпускник и аспирант МГУ им. Ломоносова, следователи приняли решение о его задержании и заключении под стражу. И суд, вняв неким «доводам» следствия, ни в чем ни сомневаясь, дал санкцию на арест этого молодого человека и содержание его под стражей.

В один момент преуспевающий выпускник и аспирант самого передового российского ВУЗа превратился в «экстремиста» и «террориста». Всего лишь на основании какой-то «записки» в Сети Интернет. В которой, кстати говоря, на одном листе было сделано почти два десятка грамматических и орфографических ошибок. Что, сами понимаете, никак не вяжется со статусом «выпускника МГУ».

Вполне понятно, что следователям и прокурорским работникам надо было отчитаться о «проделанной работе» по «борьбе с экстремизмом». И все «дело» они, как обычно, «шили белыми нитками».

Видимо, часть этих «белых ниток» они по старой отработанной методике оставили для слуг Фемиды-Юстиции. Для того, чтобы, как и положено делать в таких случаях, «зашить» им глаза при вынесении решений.

А представители защиты подозреваемого всегда в подобных случаях выступают в качестве дополнительного раздражающего фактора. И это обычно «слуг» весьма огорчает. Они начинают нервничать, суетиться, топать ногами. И совершать серьезные ошибки.

Видимо, они забыли о другом весьма характерном символе, которых находится в правой руке богини Фемиды-Юстиции – о мече!

А он совсем не простой! Он – обоюдоострый!

Это значит, что одно его лезвие направлено в сторону преступника, а другое – в сторону того, кто его судит!

И однажды может возникнуть ситуация, при которой второе лезвие вдруг активно заработает. А повязка на глазах окажется намертво пришита! Теми самыми «белыми нитками» фальшивого следствия и ангажированного «прокурорского надзора»!

Думаю, что исход в такой ситуации понятен даже полному идиоту!

Так, может, пока не поздно, провести нашим слугам богини Фемиды-Юстиции небольшую косметическую операцию? Чтобы избавить их потом от более тяжелых последствий?

А еще лучше – пусть они вообще снимут со своих глаз всякие повязки и честно посмотрят в глаза тем, кого они пытаются отправить за решетку на основании «фиктивных дел», сляпанных нашими доморощенными пинкертонами!

Автор – член Союза писателей Москвы                     

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