В Кургане 14-летнего подростка вызвали в полицию из-за смайлика в «фашистской» фуражке
В Кургане 14-летнего подростка Дмитрия Морозова вызвали в правоохранительные органы для беседы из-за смайлика в фашистской фуражке, который кто-то из пользователей поставил в комментариях на странице школьница в соцсети «ВКонтакте»
В Кургане 14-летнего подростка Дмитрия Морозова вызвали в правоохранительные органы для беседы из-за смайлика в фашистской фуражке, который кто-то из пользователей поставил в комментариях на странице школьница в соцсети «ВКонтакте». Полицейские считают, что подросток способствовал распространению этой информации, так как оперативно ее не удалил.
Дмитрий Морозов рассказал порталу Znak.com, что является сторонником Либертарианской партии России и ведет видеоблог на YouTube про политику и другие сферы. «Это не какая-то оппозиционная критика власти, а просто новости, До этого у меня была 1 тыс. друзей в «ВКонтакте» и 900 подписчиков на YouTube», - рассказал школьник.
В 13 лет Морозова уже опрашивали из-за «неправильной» картинки в соцсети, а теперь силовики снова обратили на него внимание из-за смайлика. Подростка подозревают в распространении информации с нацистской символикой.
Дмитрий Морозов сообщил, что речь идет о смайлике в якобы нацистской фуражке, который разместил на его странице «ВКонтакте» пользователь с именем Роман Матвиенко.
В центре «Э» (управление по борьбе с экстремизмом) заявили, что подросток не удалил вовремя смайлик, а значит способствовал его распространению. «Оказывается, я должен был сразу ее удалить, раз это моя страница», - пояснил подросток.
Морозов также рассказал, что у полицеских была распечатка всех его логинов в ВК, всех банов, смены имени, номера, все посты.
Дмитрий Морозов и его мама написали объяснительные, после чего их отпустили из отдела полиции.
«Парня запугать пытаются, его даже по КоАП РФ привлечь не получится из-за возраста. Но история удивительная, конечно», - прокомментировал ситуацию блогер и член Либертарианской партии России Михаил Светов.
Светов также предупредил пользователей соцсетей о том, что ««ВКонтакте» сливает спецслужбам всю-всю информацию о вас: о логинах, с датами и IP, все смены имен ВК, все смены привязки номеров».
В курганской полиции в свою очередь сообщили, что по факту размещения «нацистской символики» возбуждено административное производство по статье 20.3 КоАП РФ. Материалы направлены для рассмотрения на комиссию по делам несовершеннолетних.