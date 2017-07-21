Госдума разрешит блокировать пользователей мессенджеров по решению суда
Российские депутаты добавили в законопроект о регулировании мессенджеров пункт, который разрешает блокировать конкретных пользователей сервиса бесплатных сообщений
Российские депутаты добавили в законопроект о регулировании мессенджеров пункт, который разрешает блокировать конкретных пользователей сервиса бесплатных сообщений.
Данный законопроект депутаты уже одобрили во втором чтении без обсуждения. После голосования стало известно, что в текст добавлена поправка о блокировке конкретных пользователей.
ОДин из авторов документа и депутат от «Справедливой России» Олег Николаев в беседе с порталом Vc.ru сообщил, что в законопроект добавили норму, согласно которой мессенджеры обязаны «не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями» по процедуре, которую определит правительство вместе с Роскомнадзором.
За какую информацию депутаты предлагают блокировать пользователей мессенджеров, не сообщается.
Николаев подчеркнул, что поправки предусматривают возможность запретить определенному лицу пользоваться тем или иным мессенджером по решению суда. Такая поправка, по словам депутата, была внесена с целью борьбы с противозаконной деятельностью. При этом Николаев заверил, что конфиденциальность передаваемых пользователями сообщений не пострадает.
Напомним, законопроект о регулировании мессенджеров предполагает идентификацию пользователей мессенджеров по номеру телефона. Идентификация будет происходить с помощью договора между владельцами приложений и операторами связи. Мессенджеры должны будут ограничивать отправку сообщений, которые нарушают российские законы.
«Каким должен быть следующий шаг после того, как вы вводите регистрацию в мессенджерах по паспорту? – Правильно, запретить отдельным людям пользоваться мессенджерами. Забанить их в гугле, так сказать. Именно это в Думе уже и предложили, и одобрили во втором чтении.(...) Даже не знаю, как бы не расстроить депутата. Он живет в уютном сферическом мире, где все мессенджеры бросаются в срочном порядке выполнять придуманные им законы. Где солнце и луна восходят в соответствии с утвержденным им графиком, а Золотая рыбка, конечно, на посылках», - прокомментировал инициативу справоросса Олега Николаева экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.