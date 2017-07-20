Известный видеоблогер обвинил российское подразделение YouTube в сотрудничестве с Кремлем
Видеоблогер сообщил, что YouTube заблокировал ролики, связанные с критикой российских чиновников под предлогом нарушения им правила YouTube о запрете разжигания ненависти в роликах. При этом другие ролики с «разжиганием ненависти» не удаляют.
Видеоблогер Дмитрий Иванов (kamikadzedead) обвинил российское подразделение YouTube в сотрудничестве с российскими властями. В своем обращении на имя руководство видеохостинга блогер отметил, что российское подразделение удаляет его ролики, в которых содержится критика чиновников.
«Есть все основания полагать, что российский YouTube сотрудничает с правительством Путина», - говорится в письме Иванова, которое цитирует телеканал «Дождь».
Видеоблогер сообщил, что YouTube заблокировал ролики, связанные с критикой российских чиновников под предлогом нарушения им правила YouTube о запрете разжигания ненависти в роликах. При этом другие ролики и каналы, где, по мнению Иванова, также содержится «разжигание ненависти», с видеохостинга не удаляют.
«Яркий пример — видео “Навальный — это Гитлер”, которое не было удалено, когда попало в топ YouTube. В топ оно попало с помощью миллионов правительственных ботов, но никакого удаления из-за ненависти для этого видео от YouTube [не последовало], или видео, где политик Жириновский открыто призывает к ненависти в адрес западных стран, не удалено из-за ненависти, как и многие похожие видео на российском YouTube», - привел пример Дмитрий Иванов.
Иванов добавил, что по причине разжигания ненависти был заблокирован канал «Быть или…», ведущие которого рассказывали об ошибках и преступлениях российских чиновников. Канал получил три предупреждения, после чего был заблокирован.
Также блогер пожаловался на большое число кремлеботов на YouTube, которые ставят «дизлайки» видеороликам с критикой власти и обеспечивают тысячи просмотров видео с критикой российской оппозиции и стран Запада.
По мнению Иванова, администрация YouTube должна удалять такие видео за накрутку просмотров и обман, но не делает этого. Это происходит из-за сотрудничества российского подразделения сервиса с Кремлем.