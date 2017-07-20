Издатели школьных учебников пожаловались в ФАС на Минобрнауки
Издатели учебников обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на Минобрнауки РФ. Издатели сообщили, что министерство заставило их потратить на экспертизу книг около 250 рублей
Издатели учебников обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на Минобрнауки РФ. Издатели сообщили, что министерство заставило их потратить на экспертизу книг около 250 рублей, что их затем добавили в новый перечень рекомендуемых учебников. Однако этот список до сих пор так и не был обновлен.
Издатели обвиняют Минобразования в ограничении конкуренции на рынке из-за запрета на включение в обязательную учебную программу нескольких учебников, исключенных из списка ранее, сообщают «Ведомости».
Последний раз единый федеральный перечень учебников сформировался в 2014 году, когда Минобрнауки опубликовало соответствующий приказ, в котором также говорилось, что утвержденный перечень будет действовать 3 года, а следующий за ним — 5 лет.
В августе 2016 года министерство выпустило приказ, утверждающий процедуру попадания в новый перечень обязательных учебников на следующие 5 лет. Издатели должны были за свой счет провести экспертизу учебников и предоставить свои варианты до 15 января 2017 года.
В настоящее время указ до сих пор не исполнен, но и не отменен. При этом издательства потратили на проведение необходимой экспертизы 200–250 млн рублей.