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Общество
20 июля 15:13

Издатели школьных учебников пожаловались в ФАС на Минобрнауки

Издатели учебников обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на Минобрнауки РФ. Издатели сообщили, что министерство заставило их потратить на экспертизу книг около 250 рублей

Издатели учебников обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на Минобрнауки РФ. Издатели сообщили,  что министерство заставило их потратить на экспертизу книг около 250 рублей, что их затем добавили в новый перечень рекомендуемых учебников. Однако этот список до сих пор так и не был обновлен.

Издатели обвиняют Минобразования в ограничении конкуренции на рынке из-за запрета на включение в обязательную учебную программу нескольких учебников, исключенных из списка ранее, сообщают «Ведомости».

Последний раз единый федеральный перечень учебников сформировался в 2014 году, когда Минобрнауки опубликовало​ соответствующий приказ, в котором также говорилось, что утвержденный перечень будет действовать 3 года, а следующий за ним — 5 лет.

В августе 2016 года министерство выпустило приказ, утверждающий процедуру попадания в новый перечень обязательных учебников на следующие 5 лет. Издатели должны были за свой счет провести экспертизу учебников и предоставить свои варианты до 15 января 2017 года.

В настоящее время указ до сих пор не исполнен, но и не отменен. При этом издательства потратили на проведение необходимой экспертизы 200–250 млн рублей.

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