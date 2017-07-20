Экипировку для олимпийской сборной России от фирмы дочери «завхоза» ФСБ сшили в Турции
Экипировку для российских спортсменов от нового производителя Za sport Анастасии Задориной уличили в недостаточной патриотичности. Как оказалось, форма отшивалась в Турции, а обувь для коллекции предоставила фирма Adidas
Экипировку для российских спортсменов от нового производителя Za sport Анастасии Задориной уличили в недостаточной патриотичности. Как оказалось, форма отшивалась в Турции, а обувь для коллекции предоставила фирма Adidas.
Накануне Анастасия Задорина, которую называют дочерью «завхоза» ФСБ России, представила первую коллекцию для юношеской сборной России. На этикетке полотенца, которое получили журналисты на презентации коллекции, было указание «made in Turkey».
Представитель Za sport в беседе с РБК заявил, что все модели и лекала экипировки были разработаны в России, продукция маркирована «Designed in Russia». Однако при пошиве спортивной формы действительно применялись не только российские, но и турецкие мощности.
Фабрику в Турции владелица бренда Za sport выбрала за надежность и высокое качество производимой продукции. В компании сообщили, что в России были изготовлены футболки, купальники, плавки и часть спортивных костюмов. В Турции отшивались полотенца, рюкзаки, сумки и остальная экипировка.
Обувь для коллекци и вовсе предоставила фирма Adidas, которая является партнером экипировщика. «За 3 месяца невозможно создать качественную обувь, а удобство спортсменов — наш главный приоритет», - пояснил представитель Za sport.
Ранее основатель Za sport Анастасия Задорина заявляла, что ее компания будет «насколько это возможно» шить свою одежду в России.
Напомним, с 2002 года экипировщиком олимпийской сборной России была компания Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича. В 2017 году новым экипировщиком была выбрана Za sport.