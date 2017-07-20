В Тамбове пенсионер получил ожоги после употребления питьевой воды из магазина
Житель Тамбова был госпитализирован с ожогами внутренних органов после употребления бутилированной питьевой воды, которую мужчина приобрел в торговой палатке. В настоящее время следственный комитет проводит проверку по данному факту
Житель Тамбова был госпитализирован с ожогами внутренних органов после употребления бутилированной питьевой воды, которую мужчина приобрел в торговой палатке. В настоящее время следственный комитет проводит проверку по данному факту.
Пенсионер рассказал, что 18 июля приобрел бутылку питьевой воды в торговом павильоне на автобусной остановке. Мужчина приехал на дачу и выпил стакан воды, после чего почувствовал себя плохо.
В больнице пенсионеру поставили диагноз - токсическое отравление прижигающей жидкостью и ожог внутренних органов. В настоящее время состояние мужчины оценивается как стабильное.
Следователи в рамках проверки изъяли из торгового павильона воду той же марки для проведения физико-химического исследования. На экспертизу также направлена вода, купленная пенсионером.