Экс-сотрудник Сбербанка похитил миллиард рублей со счетов VIP-клиентов
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы дополнительного офиса Сбербанка в Тольятти Ильи Садыкова, а потерпевшими стали VIP-клиенты банка. Общая сумма ущерба оценивается в миллиард рублей
Бывшего сотрудника Сбербанка обвинили в краже средств клиентов организации. Всего подозреваемый украл со счетов клиентов около миллиарда рублей.
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы дополнительного офиса Сбербанка в Тольятти Ильи Садыкова, а потерпевшими стали VIP-клиенты банка.
По данным портала «ВолгаНьюс», части своих сбережений лишились около 30 клиентов тольяттинского отделения Сбербанка. Общая сумма ущерба оценивается в миллиард рублей.
Адвокат Антон Бегеба, который представляет интересы одного из потерпевших, его клиент - тольяттинский бизнесмен Сергей Головин при помощи Садыкова в 2014 году положил на открытые в Сбербанке рублевые и валютные счета около 60 млн рублей. Головин был отнесен к VIP-клиентам, и к нему приставили персонального менеджера в лице Ильи Садыков.
«Лично ему Головин передавал деньги для внесения на вклад. Есть все договоры с подписями и печатями банка, справки, кассовые ордера. В мае этого года при очередном обращении в Сбербанк на месте не оказалось Садыкова, другой менеджер сказал Головину, что Садыков скрывается», - рассказал адвокат. Головин запросил справку о состоянии счетов и обнаружил, что вместо 60 млн рублей на счетах находится всего 200 тысяч рублей.
Бизнесмен обратился в Сбербанк с требованием о возврате денежных средств со всех счетов, но ему пришел письменный отказ в связи с тем, что указанные на его счетах остатки не имеют подтверждения. Головин написал заявление в полицию, после чего в отношении Садыкова было возбуждено уголовное дело.
Сейчас экс-сотрудник Сбербанка арестован. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.
Бизнесмен Головин также подал иск к Сбербанку, в рамках которого потребовал выплаты ему с учетом штрафов и неустоек порядка 200 млн рублей. Дата заседания суда пока не назначена.