Меню
Общество
Как не попасть на счетчик
Общество
19 июля 07:06

Экс-сотрудник Сбербанка похитил миллиард рублей со счетов VIP-клиентов

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы дополнительного офиса Сбербанка в Тольятти Ильи Садыкова, а потерпевшими стали VIP-клиенты банка. Общая сумма ущерба оценивается в миллиард рублей

Бывшего сотрудника Сбербанка обвинили в краже средств клиентов организации. Всего подозреваемый украл со счетов клиентов около миллиарда рублей.

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы дополнительного офиса Сбербанка в Тольятти Ильи Садыкова, а потерпевшими стали VIP-клиенты банка.

По данным портала «ВолгаНьюс», части своих сбережений лишились около 30 клиентов тольяттинского отделения Сбербанка. Общая сумма ущерба оценивается в миллиард рублей.

Адвокат Антон Бегеба, который представляет интересы одного из потерпевших, его клиент - тольяттинский бизнесмен Сергей Головин при помощи Садыкова в 2014 году положил на открытые в Сбербанке рублевые и валютные счета около 60 млн рублей. Головин был отнесен к VIP-клиентам, и к нему приставили персонального менеджера в лице Ильи Садыков.

«Лично ему Головин передавал деньги для внесения на вклад. Есть все договоры с подписями и печатями банка, справки, кассовые ордера. В мае этого года при очередном обращении в Сбербанк на месте не оказалось Садыкова, другой менеджер сказал Головину, что Садыков скрывается», - рассказал адвокат. Головин запросил справку о состоянии счетов и обнаружил, что вместо 60 млн рублей на счетах находится всего 200 тысяч рублей.

Бизнесмен обратился в Сбербанк с требованием о возврате денежных средств со всех счетов, но ему пришел письменный отказ в связи с тем, что указанные на его счетах остатки не имеют подтверждения. Головин написал заявление в полицию, после чего в отношении Садыкова было возбуждено уголовное дело.

Сейчас экс-сотрудник Сбербанка арестован. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

Бизнесмен Головин также подал иск к Сбербанку, в рамках которого потребовал выплаты ему с учетом штрафов и неустоек порядка 200 млн рублей. Дата заседания суда пока не назначена.

Материалы по теме
Сбербанк установил первый банкомат с функцией распознавания лиц
Главу чеченского Сбербанка обвинили в обналичивании миллиарда рублей и объявили в розыск
Кавказские СМИ сообщили о вымогательстве у главы чеченского Сбербанка 30 млн рублей
Сейчас на главной
лоукостеры
Билет без ручки
Бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах может стать необязательным в России. В среду Госдума должна рассмотреть во втором чтении соответствующие поправки к Воздушному кодексу. С 2012 года идею лоббирует «Аэрофлот», которому она нужна для развития лоукостера «Победа»
Горячие новости
Петербургская подземка не прошла проверку на безопасность
Ространснадзор по итогам проведенной проверки оштрафовал метрополитен Санкт-Петербурга за профнепригодность сотрудников, несертифицированную систему видеонаблюдения, а также за отсутствие внутренней «прослушки»
Горячие новости
Может себе позволить
Глава государства Владимир Путин вместе с другими высокопоставленными чиновниками посетил открытие традиционного авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском. По сложившейся традиции президент на авиасалоне покупает мороженое отечественных производителей
Бизнес
«Ректор всея Руси»
Кто только не набрасывался в последнее время с критикой на ректора Горного университета Владимира Литвиненко, который, как говорилось везде и всюду, являясь еще и акционером компании «Фосагро», в результате придуманной им незатейливой схемы присвоил себе недвижимость возглавляемого им учебного заведения ...
Горячие новости
Роспотребнадзор проверит влияние спиннеров на психику детей
В санитарном ведомстве озабочены агрессивным продвижением игрушки в детской и подростковой среде. Популярность спиннеров также вызывает тревогу у родителей и преподавателей
Горячие новости
Пожертвования по принуждению
Сотрудникам ряда предприятий Перми сообщили о том, что теперь часть их зарплат будет перечисляться на счет одного из местных приходов Русской православной церкви. Работникам раздали заявления, в которых они сами просят удержать часть дохода в пользу прихода
Горячие новости
​Чеченский бизнесмен рассказал о пытках в мэрии Грозного
Чеченский бизнесмен Лом-Али Элбиев рассказал о пытках, которым он подвергся в мэрии Грозного. Сейчас глава муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжение» находится за пределами России
Горячие новости
Кремль не пускает Ройзмана на выборы
Центризбирком не будет регистрировать мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области. В Кремле приняли решение не допускать сильного кандидата до голосования
Горячие новости
Роскомнадзор потребовал от 123 сайтов удалить пиратские копии «Игры престолов»
Надзорное ведомство потребовало от владельцев интернет-порталов и хостинговых компаний удалить пиратский контент. Предупреждения получили 123 сайта, которые опубликовали эпизоды «Игры престолов»
Горячие новости
Крупнейшие банки страны вышли из Ассоциации российских банков
Крупнейшие банки страны объявили о выходе из Ассоциации российских банков. Кредитно-финансовые организации объяснили свое решение неэффективной деятельностью ассоциации
Горячие новости
Винни-Пух и Си Цзиньпин
Власти Китая объявили вне закона популярного российского мультипликационного персонажа Винни-Пуха. Причиной негласного запрета стало сходство медвежонка с председателем КНР Си Цзиньпином
Горячие новости
«АвтоВАЗ» избавится от 8 тысяч сотрудников
Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» в течение двух ближайших лет планирует сократить около 8 тысяч своих сотрудников. В текущем году под сокращение попадут 6 тысяч человек, а в следующем - около 2,2 тысяч
Горячие новости
«Вы хотели нашего мнения. Вот вам конкретика»
Видеоблогеры записали обращение к депутатам Госдумы, в котором потребовали исключить из реестра террористов и экстремистов своего коллегу Руслана Соколовского, осужденного условно за оскорбление чувств верующих
Бизнес
Крутые повороты «Уралвагонзавода»
НПК «Уралвагонзавод» впервые представил бронированный бульдозер Б10 на международной промышленной выставке «Иннопром», проходившей недавно в Екатеринбурге и ангажировал новинку гендиректор корпорации Александр Потапов.
Горячие новости
В московскую программу сноса пятиэтажек могут включить еще 1,5 тысячи домов
В московскую программу реновации жилого фонда войдут еще 1,5 тысячи жилых домов, жильцы которых не принимали участие в голосовании по вопросу о сносе на портале «Активный гражданин»
Авторская колонка
Запрос на очеловечивание России
Сегодня я хочу поговорить не о политике, а о нас с вами. Последней каплей, убедившей меня в том, что именно о своем месте в пространстве и времени полезно поразмышлять в канун осени 2017-го, стало письмо моего давнего знакомого, очень успешного предпринимателя
Кучер Станислав
Горячие новости
​Обманутые дольщики объединились в единый протест
В российских городах 25 июля пройдут митинги обманутых дольщиков. Пока известно об участии 13 городов во Всероссийской акции. Участие еще 30 городов пока под вопросом
Горячие новости
«Пир во время чумы»
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева организовала для своей дочери роскошную свадьбу, на которую были приглашены звезды российского шоу-бизнеса. О торжестве рассказал в Instagram адвокат Сергей Жорин