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19 июля 00:33

Петербургский метрополитен не прошел проверку на соблюдение мер безопасности

Ространснадзор по итогам проведенной проверки оштрафовал метрополитен Санкт-Петербурга за профнепригодность сотрудников, несертифицированную систему видеонаблюдения, а также за отсутствие внутренней «прослушки»

Фото: Iot.ru

Ространснадзор по итогам проведенной проверки оштрафовал метрополитен Санкт-Петербурга за профнепригодность сотрудников, несертифицированную систему видеонаблюдения, а также за отсутствие внутренней «прослушки».

Проверка соблюдения мер безопасности в метрополитене проводилась после теракта, который произошел в подземке 3 апреля 2017 года. Проверку не прошла ни одна станция петербургского метро, сообщает «Фонтанка».

Ространснадзор вынес 16 постановлений о привлечении к административной ответственности сотрудников метро и оштрафовал подземку на 800 тысяч рублей.

Проверяющие указали на профнепригодность инспекторов службы контроля на метрополитене (СКМ), отсутствие специально оснащенных и обученных круглосуточно работающих групп быстрого реагирования. Также в ходе проверки выяснилось, что установленные на станциях камеры видеоконтроля пассажиропотока не прошли сертификацию.

Метрополитен обжаловал решения о штрафах в суде, однако Ленинский районный суд признал решение надзорного ведомства законным.

Теракт в петербургском метрополитене был совершен смертником 3 апреля. Акбаржон Джалилов подорвал себя на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 16 человек. После взрыва еще одна бомба была найдена на станции «Площадь восстания».

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