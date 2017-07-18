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18 июля 16:58

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов на открытии авиасалона МАКС купил себе мороженое за 5 тысяч рублей

Глава государства Владимир Путин вместе с другими высокопоставленными чиновниками посетил открытие традиционного авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском. По сложившейся традиции президент на авиасалоне покупает мороженое отечественных производителей

Фото: Kremlin.ru

Глава государства Владимир Путин вместе с другими высокопоставленными чиновниками посетил открытие традиционного авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском.

По сложившейся несколько лет назад традиции президент на авиасалоне покупает мороженое отечественных производителей у местных продавцов. На этот раз Владимир Путин купил вологодский пломбир и протянул продавцу тысячу рублей.

Пока продавщица пыталась найти сдачу с крупной купюры, Путин предложил сопровождавшим его чиновникам выбрать себе мороженое за его счет. Глава Минтранса Максим Соколов также выбрал вологодский пломбир в стаканчике, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров - мороженое кубанского производителя «Коровка из Кореновки», сообщает «Газета.ру».

А вот глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов решил купить мороженое себе сам и протянул продавщице купюру номиналом в 5 тысяч рублей. В ответ президент пошутил над финансовыми возможностями главы «Ростеха», раз его глава может купить себе мороженое за 5 тысяч рублей.

«Прибыль в этом году у вас какая - 80 млрд? Можете себе позволить мороженое купить», - пошутил Владимир Путин.

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