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Общество
18 июля 13:43

Роспотребнадзор проверит влияние спиннеров на психику и здоровье детей

В санитарном ведомстве озабочены агрессивным продвижением игрушки в детской и подростковой среде. Популярность спиннеров также вызывает тревогу у родителей и преподавателей

Фото: Somebox.ru

Специалисты Роспотребнадзора намерены изучить влияние на здоровье и психику детей спиннеров, популярность которых в последнее время значительно выросла.

В санитарном ведомстве озабочены агрессивным продвижением игрушки в детской и подростковой среде. Популярность спиннеров также вызывает тревогу у родителей и преподавателей.

Пока результатов исследования о влиянии спиннеров на здоровье детей нет, Роспотребнадзор посоветовал родителям не покупать такие игрушки в неустановленных местах и с рук. Также стоит проверить спиннер на наличие сломанных частей.

«Поскольку спиннеры продаются в различном ценовом диапазоне, в том числе через зарубежные интернет-ресурсы, они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям, при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум», - говорится в официальном заявлении Роспотребнадзора.

Спиннер - это развлекательная вращающаяся игрушка. В ее центре находится металлический или керамический подшипник, радиально расположены несколько лопастей/крыльев или утяжелителей. Игрушка изготавливается из различных материалов — латуни, нержавеющей стали, титана, меди или пластика.

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