Роспотребнадзор проверит влияние спиннеров на психику и здоровье детей
В санитарном ведомстве озабочены агрессивным продвижением игрушки в детской и подростковой среде. Популярность спиннеров также вызывает тревогу у родителей и преподавателей
Специалисты Роспотребнадзора намерены изучить влияние на здоровье и психику детей спиннеров, популярность которых в последнее время значительно выросла.
В санитарном ведомстве озабочены агрессивным продвижением игрушки в детской и подростковой среде. Популярность спиннеров также вызывает тревогу у родителей и преподавателей.
Пока результатов исследования о влиянии спиннеров на здоровье детей нет, Роспотребнадзор посоветовал родителям не покупать такие игрушки в неустановленных местах и с рук. Также стоит проверить спиннер на наличие сломанных частей.
«Поскольку спиннеры продаются в различном ценовом диапазоне, в том числе через зарубежные интернет-ресурсы, они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям, при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум», - говорится в официальном заявлении Роспотребнадзора.
Спиннер - это развлекательная вращающаяся игрушка. В ее центре находится металлический или керамический подшипник, радиально расположены несколько лопастей/крыльев или утяжелителей. Игрушка изготавливается из различных материалов — латуни, нержавеющей стали, титана, меди или пластика.