Сотрудников пермской организации обязали отдавать часть зарплаты церковному приходу
Сотрудникам ряда предприятий Перми сообщили о том, что теперь часть их зарплат будет перечисляться на счет одного из местных приходов Русской православной церкви. Работникам раздали заявления, в которых они сами просят удержать часть дохода в пользу прихода
Сотрудникам ряда предприятий Перми сообщили о том, что теперь часть их зарплат будет перечисляться на счет одного из местных приходов Русской православной церкви. Причем документы оформлены таким образом, что сотрудники якобы добровольно передают пожертвования в пользу церкви.
Екатеринбургский сайт «Политсовет» со ссылкой на жителя Перми Алексея Безматерных сообщает, что сотрудникам научно-производственного предприятия выдали бланки заявлений, согласно которым часть их зарплаты будет переведена на счет пермского прихода РПЦ.
Сам Безматерных опубликовал в соцсети «ВКонтакте» бланк заявления, в котором содержится просьба «удержать из зарплаты сумму (___) рублей в качестве пожертвования на строительство церковно-причтового дома к храму святого великомученика Георгия Победоносца г. Перми и перечислить прихода храма».
По данным «Политсовета», платежные реквизиты совпадают с реквизитами храма Георгия Победоносца, а номер счета отправителя совпадает со счетом ПАО ПНППК - Пермской научно-производственной приборостроительной компании.
Храм Георгия Победоносца находится прямо возле проходной завода.