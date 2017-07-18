Сбежавший из России чеченский бизнесмен рассказал о пытках в мэрии Грозного
Чеченский бизнесмен Лом-Али Элбиев рассказал о пытках, которым он подвергся в мэрии Грозного. Сейчас глава муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжение» находится за пределами России
Чеченский бизнесмен Лом-Али Элбиев рассказал о пытках, которым он подвергся в мэрии Грозного. Сейчас глава муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжение» находится за пределами России.
Покинув Россию, чеченский бизнесмен связался с правозащитным центром «Мемориал» и попросил помощи в привлечении виновных к ответственности, а также получении компенсации морального и материального вреда.
Правозащитники обратились в СК и МВД с просьбой проверить информацию о пытках в мэрии Грозного, но ответа от силовых ведомств не последовало.
Бизнесмен Элбиев рассказал, что в Чечне он владел фирмой ООО «Низкотемпературные Системы — NTS». Одним из его заказчиков был брат мэра Грозного, исполнительный директор регионального общественного Фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова Тамерлан Хучиев. В 2016 году Хучиев предложил Элбиеву вступить в должность директора грозненского муниципального унитарного предприятия (МУП) «Теплоснабжение», а тот согласился.
По словам Элбиева, работу МУП «Теплоснабжение» курировал заместитель мэра Грозного Аслан Хучиев, двоюродный брат мэра. Еще один брат мэра, Беслан Хучиев, был заместителем председателя Комитета городского хозяйства (КГХ) мэрии Грозного.
Элбиев рассказал, что с самого начала его работы на посту директора МУП «Теплоснабжение» Беслан Хучиев пытался вмешиваться в кадровые и финансовые вопросы предприятия.
Элбиев пытался этому противостоять, однако в феврале 2017 года бизнесмена вызвали на совещание в мэрию Грозного. На совещании мэр города обвинил Элбиева в хищении денежных средств в крупном размере, о котором ему якобы стало известно от Беслана Хучиева.
После совещания Беслан Хучиев, начальник службы безопасности Муслима Хучиева по имени Ахъяд (фамилия не уточняется) и Хамит Мунаев поехали по объектам МУП «Теплоснабжение». Проверка проводилась «на глаз», а по ее итогам было объявлено, что установленное оборудование не соответствует заявленным ценам.
Элбиева привезли в мэрию, где его заковали в наручники, стали избивать дубинками и пытали электрошокером. От бизнесмена требовали признаний в хищении средств «Теплоснабжения».
В «Мемориале» заявили, что пока не имеют подтверждений достоверности слов чеченского бизнесмена. «Когда мы получим ответы из следственных органов, мы сообщим об их содержании», - сообщили правозащитники.