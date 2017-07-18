Роскомнадзор потребовал от 123 сайтов удалить пиратские копии «Игры престолов»
Надзорное ведомство потребовало от владельцев интернет-порталов и хостинговых компаний удалить пиратский контент. Предупреждения получили 123 сайта, которые опубликовали эпизоды «Игры престолов»
Роскомнадзор заподозрил более 100 сайтов в распространении нелегальных копий популярного сериала «Игра престолов».
Надзорное ведомство потребовало от владельцев интернет-порталов и хостинговых компаний удалить пиратский контент. Предупреждения получили 123 сайта, которые опубликовали эпизоды «Игры престолов».
«В случае неудаления нелегальных копий сериала эти сайты будут заблокированы операторами связи», - заявили в Роскомнадзоре. В ведомстве сообщили, что к ним поступили десять определений Мосгорсуда об обеспечении защиты прав «Игры престолов».
Напомним, что премьера первой серии седьмого сезона сериала «Игра престолов» состоялась 16 июля.