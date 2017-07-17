Видеоблогеры потребовали исключить ловца покемонов в храме из списка экстремистов
Видеоблогеры записали обращение к депутатам Госдумы, в котором потребовали исключить из реестра террористов и экстремистов своего коллегу Руслана Соколовского, осужденного условно за оскорбление чувств верующих
Российские видеоблогеры записали обращение к депутатам Госдумы, в котором потребовали исключить из реестра террористов и экстремистов своего коллегу из Свердловской области Руслана Соколовского, осужденного условно за оскорбление чувств верующих. Видео опубликовано на You-Tube-канале Данилы Поперечного.
За исключение Руслана Соколовского из списка террористов и экстремистов высказались Николай Соболев, Ильдар Хабибуллин, Елена Шейдлина, Дмитрий Сыендук, Федор Нечитайло, ЛиКей, Евгений Попадинец и Эльдар Джарахов.
Видеоблогеры также потребовали от депутатов изменить статью УК РФ об экстремизме. По их мнению статья сформулирована «настолько размыто, что террористом может стать как ультраправый нацист-убийца, так и видеоблогер, который просто пошутил про Коран».
«Вы постоянно хотите нашего мнения. Зовете нас на всякие дурацкие советы блогеров, где обсуждается непонятно что, и так далее. Вот вам конкретика, причем от многих видеоблогеров, которых вы как звали, так и нет», - заявил в обращении Поперечный.
Напомним, на минувшей неделе адвокат Руслана Соколовского Алексей Бушмаков сообщил, что его подзащитный попал в реестр лиц, связанных с экстремизмом и терроризмом. Теперь Соколовский ограничен в возможности снимать денежные средства со своего счета. Единовременно он может снять не более 10 тысяч рублей. Кроме того, у него могут возникнуть сложности в оформлении документов.
Руслан Соколовский ранее был осужден на 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих после публикации ролика о том, как он играет на смартфоне в игру Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.
Позднее суд смягчил блогеру наказание до 2 лет и 3 месяцев лишения свободы условно.