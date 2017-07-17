В московскую программу сноса пятиэтажек могут включить еще 1,5 тысячи домов
В московскую программу реновации жилого фонда войдут еще 1,5 тысячи жилых домов, жильцы которых не принимали участие в голосовании по вопросу о сносе на портале «Активный гражданин»
В московскую программу реновации жилого фонда войдут еще 1,5 тысячи жилых домов, жильцы которых не принимали участие в голосовании по вопросу о сносе на портале «Активный гражданин».
Источник газеты «Ведомости» в мэрии Москвы сообщил, что в 1,5 тысячах жилых домов провели общее собрание собственников (ОСС), на которых решался вопрос о вхождении домов в программу реновации. Протоколы собраний собственников были переданы в районное управление на проверку.
Эксперты отметили, что если в программу реновации войдет 5500 домов, то московским властям придется снести около 17,5 млн квадратных метров, на которых проживает 1,12 млн человек, а это почти десятая часть населения Москвы.
Напомним, законопроект о массовом сносе пятиэтажных домов в Москве был подписан президентом Владимиром Путиным 1 июля. Пока документ еще не вступил в законную силу. Изначально планировалось, что власти в рамках реализации программы снесут 4546 построек.