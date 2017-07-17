В российских городах 25 июля пройдет Всероссийская акция протеста обманутых дольщиков
В российских городах 25 июля пройдут митинги обманутых дольщиков. Пока известно об участии 13 городов во Всероссийской акции. Участие еще 30 городов пока под вопросом
В российских городах 25 июля пройдут митинги обманутых дольщиков. Пока известно об участии 13 городов во Всероссийской акции. Участие еще 30 городов пока под вопросом.
Одним из организаторов Всероссийской акции обманутых дольщиков является координатор объединенной рабочей группы «Союза дольщиков России» и сопредседатель инициативной группы ЖК «Спортивный квартал» Игорь Ассанов.
Ассанов рассказал «Открытой России», что в начале июля была создана рабочая группа для обсуждения проблем обманутых дольщиков.
Игорь Ассанов отметил, что Всероссийская акция обманутых дольщиков может быть немногочисленной, так как многие люди находятся в отпусках. Кроме того, в ряде регионов местные власти пытаются притушить протесты. «Людей включают в рабочие группы, приглашая их к обсуждению. И те, кто хотел раньше выступать, выйти, теперь говорят: ну, мы пересидим, это проблема сама сойдет на нет», - рассказал Ассанов.
По словам Ассанова, поддержку движению обманутых дольщиков оказывает партия КПРФ. Коммунисты помогли движению подать заявки на проведение митингов, а также попасть в Госдуму на обсуждение проблем обманутых дольщиков.
Другой организатор протестных акций Василий Скоромников сообщил, что все митинги согласованы, провокаций не ожидается.
«Многие участники протестных акций живут на работе, продают последнее, и их ипотека, аренда и прочие платежи достигают 100 тысяч рублей. Если люди уже дошли до такой степени отчаяния, рисковать еще чем-то большим не хотелось бы. С другой стороны, если строительные работы не начнутся, тепло не будет подано в дома, не будут проведены коммуникации, то будет год потерян. Дома разрушаются, люди это понимают», - отметил Игорь Ассанов.
Согласно данным организаторов, в Москве насчитывается от 24 до 36 тысяч обманутых дольщиков, а на митинге 25 июля ожидается 500-700 участников. В Перми, например, при 22 проблемных объектах на участие в акции заявлено 500 человек.