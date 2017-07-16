Меню
Общество
Как извлечь выгоду от покупки заграничной недвижимости
Общество
16 июля 12:28

Судья из Краснодара сыграла свадьбу дочери с участием звезд российского шоу-бизнеса

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева организовала для своей дочери роскошную свадьбу, на которую были приглашены звезды российского шоу-бизнеса. О торжестве рассказал в Instagram адвокат Сергей Жорин

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева организовала для своей дочери роскошную свадьбу, на которую были приглашены звезды российского шоу-бизнеса. О торжестве рассказал в Instagram адвокат Сергей Жорин, который назвал данное мероприятие "пиром во время чумы".

Ведущим свадьбы дочери краснодарской судьи был певец Николай Басков. Также на мероприятии, которое состоялось на площадке Galich Hall еще в июне, выступали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и другие известные артисты.

По данным портала "Ура.ру", молодоженам подарили автомобиль люксовой марки Bentley.

Свадебное торжество дочери судьи оценили примерно в 2 млн долларов. Кто оплачивал вечеринку, не сообщается.

Сергей Жорин назвал шикарную свадьбу судьи "плевком в лицо" и "пиром во время чумы". Рассуждая на тему, на какие средства дочь судьи сыграла пышную свадьбу, Жорин пересказал известный анекдот. "Мол, существуют такие адвокаты, стоимость услуг которых настолько велика, что дешевле купить судью", - отметил юрист.

Краснодарские СМИ отмечают, что судья Елена Хахалева в основном занимается делами о праве собственности на землю.

Материалы по теме
Сенатор-антизападник Андрей Климов оказался связан с кипрскими офшорами
Участница рейтинга чиновниц с высокими доходами Людмила Нарусова отказалась считать себя богатой
Друзья Путина создали некоммерческое партнерство с активами на 24 млрд рублей
Сейчас на главной
Горячие новости
Дочь друга Путина решила уйти в оппозицию
Дочь ректора Горного университета Владимира Литвиненко Ольга написала заявление на вступление в «Открытую Россию» Михаила Ходорковского. Отметим, что Владимир Литвиненко считается другом Владимира Путина
Горячие новости
«Мэр Хрестин отбирает наше жилье»
Жители Геленджика провели акцию протеста против сноса своего дома. Жильцы дома на Красногвардейской перекрыли федеральную трассу М4 Москва - Новороссийск от села Кабардинка до Геленджика
РФПЛ
У «Спартака» опять праздник
Первый трофей в новом футбольном сезоне — Суперкубок России — завоевал московский «Спартак». В пятницу на столичном стадионе «Локомотив» он обыграл хозяев поля со счетом 2:1. Все голы в противостоянии чемпиона страны и обладателя национального Кубка были забиты в дополнительное время.
Горячие новости
Сами пригласили, сами и следите
Министерство внутренних дел предложило обязать россиян и туристические организации следить за иностранцами, которые приехали в страну по их приглашению, чтобы они своевременно покинули территорию РФ
РФПЛ
Похождения итальянцев в чемпионате России
На этой неделе в России открывается большой футбольный сезон. В пятницу московские «Спартак» и «Локомотив» разыграют первый трофей — Суперкубок, а в субботу стартует уже 26-й по счету чемпионат страны
Горячие новости
Закона нет, а налог на туриста есть
На курортах Крыма зафиксированы попытки несанкционированного взимания с туристов курортного сбора. Напомним, что официально «налог на туриста» еще не введен. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы
Горячие новости
МКАД застроят жильем с двух сторон
Столичные власти планируют построить вокруг Московской кольцевой автодороги (МКАД) около 10 млн квадратных метров недвижимости. Застройка будет вестись как с внешней стороны МКАД, так и с внутренней
Горячие новости
Гендиректора «Силовых машин» задержали за разглашение гостайны
О задержании стало известно на фоне скандала с поставкой турбин немецкой марки Siemens в Крым в обход антироссийских санкций. Турбины SGT5-2000E производятся на совместном предприятием Siemens и ОАО «Силовые машины»
Горячие новости
Кремль отправит в отставку еще пять губернаторов. В зоне риска Меркушкин, Толоконский и Воробьев
Президент России Владимир Путин осенью текущего года продолжит кадровые перестановки в губернаторском корпусе. В отставку планируется отправить минимум пять глав регионов
Горячие новости
Запад критиковать – не мешки ворочать
Сенатор от Пермского края Андрей Климов, который в Совете Федерации возглавляет комиссию по защите суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством в дела РФ, оказался связан с офшорными компаниями, зарегистрированными на Кипре и Виргинских островах
Горячие новости
Абоненты оплатят реализацию «закона Яровой»
Профильная комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предложила переложить часть расходов на реализацию «закона Яровой» на пользователей интернета и сотовой связи
Горячие новости
Правительство пообещало помогать не только валютным, но и рублевым ипотечникам
Разработка программы помощи заемщикам ведется без акцента на валюту кредита, поэтому на помощь со стороны государства смогут рассчитывать ипотечники, имеющие как рублевый кредит, так и кредит в иностранной валют
Горячие новости
Суд вынес приговор по делу Бориса Немцова
Московский окружной военный суд приговорил исполнителя убийства Бориса Немцова Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также вынес решение о назначении Дадаеву штрафа в размере 100 тысяч рублей
Горячие новости
Депутат-единоросс Татьяна Соломатина возглавила рейтинг самых богатых чиновниц
Деловой журнал Forbes составил рейтинг государственных служащих женского пола с самыми высокими доходами. Список был составлен на основании данных о доходах, которые были представлены в декларациях
Горячие новости
Ни себе, ни людям
Госдума отклонила законопроект, разрешающий передавать малоимущим гражданам продукты из санкционного списка, которые сейчас подлежат уничтожению. Депутаты объяснили свое нежелание принимать документ тем, что он противоречит действующему законодательству
Горячие новости
Кандидатов в губернаторы оградили от низкого рейтинга Медведева
Премьер-министр Дмитрий Медведев не будет ездить по регионам и оказывать поддержку кандидатам в губернаторы от «Единой России» на правах лидера этой партии. От этой части предвыборной кампании пришлось отказаться из-за фильма «Он вам не Димон»
Горячие новости
Заплати налоги – и отдыхай спокойно
Сотрудники налоговой службы Испании помешали отдыху известного португальского футболиста Криштиану Роналду, которого обвиняют в неуплате налогов на 15 млн евро. Инспекторы остановили яхту, на которой проводил время спортсмен, и провели на судне обыски
Горячие новости
Власти озаботились судьбой тяжелобольных арестантов
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подготовила законопроект об обязательном освобождении тяжелобольных заключенных из мест лишения свободы. Документ был подготовлен в связи с резонансным приговором обездвиженному москвичу