Судья из Краснодара сыграла свадьбу дочери с участием звезд российского шоу-бизнеса
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева организовала для своей дочери роскошную свадьбу, на которую были приглашены звезды российского шоу-бизнеса. О торжестве рассказал в Instagram адвокат Сергей Жорин
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева организовала для своей дочери роскошную свадьбу, на которую были приглашены звезды российского шоу-бизнеса. О торжестве рассказал в Instagram адвокат Сергей Жорин, который назвал данное мероприятие "пиром во время чумы".
Ведущим свадьбы дочери краснодарской судьи был певец Николай Басков. Также на мероприятии, которое состоялось на площадке Galich Hall еще в июне, выступали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и другие известные артисты.
По данным портала "Ура.ру", молодоженам подарили автомобиль люксовой марки Bentley.
Свадебное торжество дочери судьи оценили примерно в 2 млн долларов. Кто оплачивал вечеринку, не сообщается.
Сергей Жорин назвал шикарную свадьбу судьи "плевком в лицо" и "пиром во время чумы". Рассуждая на тему, на какие средства дочь судьи сыграла пышную свадьбу, Жорин пересказал известный анекдот. "Мол, существуют такие адвокаты, стоимость услуг которых настолько велика, что дешевле купить судью", - отметил юрист.
Краснодарские СМИ отмечают, что судья Елена Хахалева в основном занимается делами о праве собственности на землю.