В Геленджике жильцы дома под снос заблокировали гробами федеральную трассу
Жители Геленджика провели акцию протеста против сноса своего дома. Жильцы дома на Красногвардейской перекрыли федеральную трассу М4 Москва - Новороссийск от села Кабардинка до Геленджика
Жители Геленджика провели акцию протеста против сноса своего дома. Жильцы дома на Красногвардейской перекрыли федеральную трассу М4 Москва - Новороссийск от села Кабардинка до Геленджика. Манифестанты перекрыли дорогу гробами, что привело к возникновению многокилометровых пробок.
Протестующие также выстроились в одну линию на пешеходном переходе и примерно на около 30 минут заблокировали проезд транспортных средств. Автомобили могли проехать только по обочине.
Прибывшие на место действия сотрудники полиции задержали шестерых участников акции протеста. Очевидцы рассказали “Новой газете”, что полицейским помогали в задержании казаки с нагайками.
Участники акции протеста сообщили, что гробы символизируют жертв дома на Красногвардейской, который власти хотят снести. Люди стояли с плакатами «Мэр Хрестин отбирает наше жилье», «Мы верим только Путину».
По мнению властей Геленджика, многоэтажный дом был построен без разрешения, а земля под ним находилась в федеральной собственности и была предназначена «для размещения лабораторного корпуса». В 2012 году мэр Геленджика Виктор Хрестин перевел землю в категорию предназначенных «для размещения многоэтажного жилого дома», через два года за застройщиком признали право собственности на квартиры.
В 2015 году Краснодарский краевой суд отменил решение о праве собственности и разрешил снести дом, но Верховный суд отменил это решение и отправил дело в суд первой инстанции. Геленджикский городской суд в ходе повторного разбирательства, а за тем и Краснодарский краевой суд вновь постановили снести дом.