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14 июля 14:10

МВД предложило штрафовать россиян за нарушения приглашенных ими иностранцев

Министерство внутренних дел предложило обязать россиян и туристические организации следить за иностранцами, которые приехали в страну по их приглашению, чтобы они своевременно покинули территорию РФ

Фото: Smoltur.ru

Министерство внутренних дел предложило обязать россиян и туристические организации следить за иностранцами, которые приехали в страну по их приглашению, чтобы они своевременно покинули территорию РФ.

За нарушение требований МВД предложило штрафовать граждан на 2-4 тысячи рублей, должностных лиц - на 40-50 тысяч рублей, а юридических лиц - на 400-500 тысяч рублей.

Действующее законодательство не обязывает «принимающую сторону» контролировать отбытие на родину приглашенных иностранцев. Штрафы за «непринятие мер» для обеспечения их своевременного отъезда и исполнения заявленных целей приезда действующим КоАПом предусмотрены, но только для граждан и постоянно живущих в России иностранцев.

Руководство МВД предлагает штрафовать за это любую «приглашающую сторону». Инициатива силового ведомства не затронет работодателей или родственников приезжих из ближнего зарубежья, а распространится только на тех, кто приглашает гостей из стран дальнего зарубежья.

Эксперты считают, что высокие штрафы для организаций, которые занимаются изготовлением приглашений для иностранцев, негативным образом скажутся на въездном туризме. Такие фирмы, скорее всего, повысят стоимость своих услуг, что может привести к отказу иностранных туристов от поездки в Россию.

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