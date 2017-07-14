В Крыму с отдыхающих досрочно начали взимать курортный сбор
На курортах Крыма зафиксированы попытки несанкционированного взимания с туристов курортного сбора. Напомним, что официально «налог на туриста» еще не введен. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы
На курортах Крыма зафиксированы попытки несанкционированного взимания с туристов курортного сбора. Напомним, что официально «налог на туриста» еще не введен. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы.
Глава комитета по туризму в республиканском парламенте Алексей Черняк сообщил, что к ним стали поступать жалобы от отдыхающих, с которых незаконно требуют уплатить курортный сбор. Неизвестные лица при этом показывают туристам некие удостоверения.
Алексей Черняк напомнил туристам, что курортный сбор будет введен не ранее 2018 года, поэтому все попытки взимания денег являются незаконными.
«Взиматься он будет только в средствах размещения при заселении, поэтому никакие люди ни с какими удостоверениями подходить и требовать деньги ни сейчас, ни в 2018 году не будут», - отметил Черняк, слова которого приводит РИА Новости.
«Уважаемые гости полуострова, ни в коем случае никому ничего не платите, несмотря ни на какие удостоверения и бумаги», - добавил чиновник и посоветовал сразу обращаться в полицию.
Законопроект о введении курортного сбора в качестве эксперимента пока принят только в первом чтении. Предполагается, что туристический налог будут взимать в период в 2018-2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.