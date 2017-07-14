Московские власти построят вокруг МКАД около 10 млн кв.м. жилья
Столичные власти планируют построить вокруг Московской кольцевой автодороги (МКАД) около 10 млн квадратных метров недвижимости. Застройка будет вестись как с внешней стороны МКАД, так и с внутренней
Столичные власти планируют построить вокруг Московской кольцевой автодороги (МКАД) около 10 млн квадратных метров недвижимости. Застройка будет вестись как с внешней стороны МКАД, так и с внутренней.
В беседе с РБК глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что половина построенных объектов будет жилой, остальные объекты – это офисные, производственные и другие здания. Предельная высотность домов будет зависеть от района. По словам Жидкина, она может составлять 12, 17 или 25 этажей.
Также власти планируют создать на указанных территориях парки отдыха, велодорожки, лыжные трассы и прочие спортивные объекты.
Территориальную схему участков, прилегающих ко МКАДу, планируется утвердить до конца 2017 года в рамках проекта по реконструкции самой Кольцевой дороги. В 2017 году должен начаться его второй этап, в рамках которого построят 100 км новых разгонных полос и 200 км съездов, эстакад и тоннелей. Стоимость одной только реконструкции МКАДа оценивается в 100 млрд рублей.
По словам экспертов, в Москве огромный строительный комплекс, который постоянно должен быть загружен. В противном случае минимум миллион человек останутся без работы. Это вынуждение чиновников искать новые территории под застройку.
Строительство новых жилых объектов приведет к притоку десятков тысяч машин на МКАД, что чревато осложнением трафика.Ззавкафедрой транспортной телематики МАДИ Владимир Власов считает, что новая масштабная застройка не приведет к пробкам, если на МКАДе будут построены скоростные боковые сгоны.